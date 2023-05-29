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監委立案調查陸戰旅機槍槍管短少案 海軍：尊重並配合

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為海軍陸戰隊士兵操作國造T75機槍。圖／軍聞社
圖為海軍陸戰隊士兵操作國造T75機槍。圖／軍聞社

監察委員立案調查海軍陸戰隊陸戰66旅T75班用機槍備用槍管短少案，海軍司令部今天表示尊重，並將全力配合調查。

海軍陸戰隊陸戰66旅今年3月27日實施械彈清點，發現步2營步四連短少T75班用機槍備用槍管1支，軍方為此成立專案小組調查，主動移送司法偵辦。監察院表示，監察委員林文程、王美玉認為有進一步了解必要，已申請自動調查。

海軍司令部表示虛心檢討，並說全案刻正由檢調釐清案情真相，後續將全力配合監察委員調查，另已針對行政違失人員核予重懲。

海軍月前接連發生遺失槍械事件，近期先是海軍教準部所屬龍泉新兵訓練中心45手槍換成模型槍；接著陸戰隊99旅在械彈檢查時，又發現短少T91步槍槍機兩件，隨後又傳出遺失T75式班用機槍備用槍管。其中槍機已找回，餘案均移送法辦。

海軍司令部 陸戰隊 監察院

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