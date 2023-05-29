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潛艦國造原型艦9月下水 鄭文隆：簡單接觸水

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
台船董事長鄭文隆。圖／本報資料照
台船董事長鄭文隆。圖／本報資料照

國造潛艦原型艦（IDS）預計9月舉行命名及下水儀式，台船董事長鄭文隆表示，海昌團隊工作的目標是9月完成封殼，舉行命名暨下水典禮，儀式是讓原型艦簡單接觸水，不會直接放到水裡，機密裝備也必須掩蓋保密。9月下水並非政治下水，屆時會由女性命名潛艦。

鄭文隆表示，IDS船殼第二、三、四、五船段，目前已接合完成，剩下艦艏、艦艉及帆罩封殼工作，由台船執行，封殼前，所有放進去的裝備，都必須完成廠方測試後，才能封殼電銲。

鄭文隆說，這項作業目前正由台船人員三班24小時作業，電銲完成後，依序進行超音波測試、磁性檢驗與放射性檢驗，預計9月完成。下水儀式後，展開為期一年到一年半的模港測試與出海海測。

鄭文隆說明9月下水儀式，他表示，造船艦是古老傳下的工藝，一般分為開工、安龍、下水、交船等四個節點。古代的船都具有龍骨，因此，安放龍骨時，當做大事，必須舉辦祭祀及祈福。現今大型船沒有龍骨，船底是平的，演變成第一個船塊完成時，進行祭祀祈福的節點。潛艦的船塊又與水面船不同，是個圓形船段，在第一個船段完成時，便舉行安龍典禮，由於船段內的情形不便讓外界知道，當時是在工廠內低調進行祈福儀式。

他說，以水面船艦為例，當船體及重要內裝設備完成時，當做這艘船已經出生，浮船下水，辦理命名儀式，命名人自古以來均由女性擔任，代表生命誕生，由女性擔任教母（Godmother）角色賦予船名，祝福之。潛艦是近代的產物，封殼完成時，相當程度代表這艘船的生命誕生，在封殼後辦理命名儀式，慶祝她的誕生，也給予祝福，同樣的，也會邀請女性命名。

鄭文隆表示，潛艦下水與水面船稍有不同，潛艦船殼尚有不少機密裝備，不宜對外顯示，且需經過相當多的測試後，才能真正置於水中，封殼完成命名儀式時，除了機密裝備必須掩蓋外，會直接放到水𥚃，只會沿襲自古以來的造船傳統，給予簡單的接觸水的意念。

潛艦

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