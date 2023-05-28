快訊

遭人下毒？ 普亭盟友白俄總統盧卡申科傳病危

誰破壞台美祥和 國防部預算解凍藍綠為美軍售延遲激辯

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為立法院外交及國防委員會質詢一景。圖/取自立法院直播畫面
圖為立法院外交及國防委員會質詢一景。圖/取自立法院直播畫面

國防部今年遭凍結30餘項預算案，日前全數獲得解凍，會中有藍委主張為因應美方延遲交付軍備，應凍結戰規司100萬元預算，並擬在會中說明她對預算執行上的疑義。但此舉被綠委以美方正執行5億美元援台為由，斥此舉為「造成與我們與理念相近國家的矛盾」、「假訊息」，所有凍結案最後表決強勢通過，並封堵藍委希望指出施政疑義作成紀錄的發言機會。

這個場景出現在本月25日下午立法院外交及國防委員會，由藍綠逐條審查國防部預算凍結案，現場藍綠立委比例為1：4。國防部事前曾分赴立委辦公室說明，希望盡速將相關預算解凍。但現場僅一席的國民黨立委馬文君表示，儘管知道預算解凍勢將通過，但希望提供她保留發言機會，針對預算疑義加以說明，藉由國會錄影錄音系統留下紀錄，供事後比對。

馬文君批評，國防部五年兵力整建計畫因美方延遲交付軍備遭到頻繁修改，我方對美已付費近6000億元預算採購軍備，遭長期延遲，現在什麼都拿不到，包括標槍、刺針、魚叉、F-16V等，完全不符建案時「戰備急需」的理由，非常離譜。

馬文君表示，她據此希望凍結戰規司預算，並非刪減，希望藉此讓美國重視我國未取得軍備的窘境，對人民交待。這是立委的責任。

但與會的民進黨立委趙天麟反駁，美國剛通過5億美元援台軍備，結果台灣卻在這裡想凍結台美溝通所需新台幣100萬元預算，不符合台美雙方合作意義。

隨後兩人發生激烈口角，趙天麟指責馬散布假的訊息：「每次國防部的解釋妳都聽不進去，用扭曲錯誤的資訊打擊國軍信心，一定要在這裡放話，這樣有意思嗎？」；為了100萬元，一定要造成我們與理念相近國家的矛盾？

馬文君則指責趙天麟說法汙辱她的努力，「什麼叫散布假訊息？」她仍然支持國軍，所以沒刪除預算，只採凍結，希望國防部作好，國防部到辦公室私下講的，只有透過國會錄音錄影，未來才昭公信。

但最後預算凍結案在表決下悉數通過解凍，馬文君雖趁隙零星發言，舉出包括陸軍長安訓場、坑子口靶場整建預算支用疑義，但無法詳細指明缺失。

馬文君 國防部 趙天麟

延伸閱讀

民進黨9千億淨零轉型 馬文君質疑：浪費公帑只為這事

南投肺癌死亡1500人 馬文君：綠「火力」全開空汙致命

高雄6選區立委 將與陳美雅二度對決 趙天麟：期待君子之爭

影／3Q哥陳柏惟南投挺蔡銘軒 批藍委馬文君是賣國賊

相關新聞

即時評論／軍方國會私下說明政策 不具責任政治公信力

因應國會議事透明，國防部為避免太多建軍細節透由立委質詢被國會「直播」出去，近年在朝野立委對預算有疑義時，採取一種「私下說...

誰破壞台美祥和 國防部預算解凍藍綠為美軍售延遲激辯

國防部今年遭凍結30餘項預算案，日前全數獲得解凍，會中有藍委主張為因應美方延遲交付軍備，應凍結戰規司100萬元預算，並擬...

「參謀王」是利己、「一夜精神」是陋習 邱國正：非常不可取

國防部長邱國正日前向部隊宣示，軍中有所謂的「參謀王」，非常不可取；而「一夜精神」是陋習，是沒有做好計畫管制所導致的結果。

國軍採購城市型救護車改規格 棄四驅改採二輪驅動

陸軍司令部今天表示，陸軍將採購337輛的城市型救護車，原本設定四輪驅動性能，兩度流標後，修訂為採購二輪驅動型制，呈報國防...

國防部與美方專案小組每月視訊會議 確保軍購案進度不延宕

國防部戰規司向立法院報告表示，對於台美軍購裝備交付，美國國防部與國務院政軍局組成的特別專案小組，每月與國防部進進行視訊會...

從勝利女神到天弓愛國者 防空飛彈如何擊落空中目標？

1958年，中共發動八二三砲戰，兩岸海空軍爆發激戰。因應台海危機，美軍緊急調動勝利女神力士飛彈來台協防，並將飛彈轉移我方。次年8月15日，我方人員完成訓練，國軍進入飛彈時代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦