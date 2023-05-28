誰破壞台美祥和 國防部預算解凍藍綠為美軍售延遲激辯

國防部今年遭凍結30餘項預算案，日前全數獲得解凍，會中有藍委主張為因應美方延遲交付軍備，應凍結戰規司100萬元預算，並擬在會中說明她對預算執行上的疑義。但此舉被綠委以美方正執行5億美元援台為由，斥此舉為「造成與我們與理念相近國家的矛盾」、「假訊息」，所有凍結案最後表決強勢通過，並封堵藍委希望指出施政疑義作成紀錄的發言機會。

這個場景出現在本月25日下午立法院外交及國防委員會，由藍綠逐條審查國防部預算凍結案，現場藍綠立委比例為1：4。國防部事前曾分赴立委辦公室說明，希望盡速將相關預算解凍。但現場僅一席的國民黨立委馬文君表示，儘管知道預算解凍勢將通過，但希望提供她保留發言機會，針對預算疑義加以說明，藉由國會錄影錄音系統留下紀錄，供事後比對。

馬文君批評，國防部五年兵力整建計畫因美方延遲交付軍備遭到頻繁修改，我方對美已付費近6000億元預算採購軍備，遭長期延遲，現在什麼都拿不到，包括標槍、刺針、魚叉、F-16V等，完全不符建案時「戰備急需」的理由，非常離譜。

馬文君表示，她據此希望凍結戰規司預算，並非刪減，希望藉此讓美國重視我國未取得軍備的窘境，對人民交待。這是立委的責任。

但與會的民進黨立委趙天麟反駁，美國剛通過5億美元援台軍備，結果台灣卻在這裡想凍結台美溝通所需新台幣100萬元預算，不符合台美雙方合作意義。

隨後兩人發生激烈口角，趙天麟指責馬散布假的訊息：「每次國防部的解釋妳都聽不進去，用扭曲錯誤的資訊打擊國軍信心，一定要在這裡放話，這樣有意思嗎？」；為了100萬元，一定要造成我們與理念相近國家的矛盾？

馬文君則指責趙天麟說法汙辱她的努力，「什麼叫散布假訊息？」她仍然支持國軍，所以沒刪除預算，只採凍結，希望國防部作好，國防部到辦公室私下講的，只有透過國會錄音錄影，未來才昭公信。

但最後預算凍結案在表決下悉數通過解凍，馬文君雖趁隙零星發言，舉出包括陸軍長安訓場、坑子口靶場整建預算支用疑義，但無法詳細指明缺失。