「參謀王」是利己、「一夜精神」是陋習 邱國正：非常不可取

國防部長邱國正日前向部隊宣示，軍中有所謂的「參謀王」，非常不可取；而「一夜精神」是陋習，是沒有做好計畫管制所導致的結果。

邱國正表示，過往國防部有所謂的「參謀王」，心中只有利己，有獎勵的工作才接，其餘能推的就推，這是非常不可取的態度。

他同時呼籲國防部高司官足够兵，要摒棄「一夜精神」的陋習，很多人常以一夜精神自誇。但這是沒有做好計畫管制所導致的結果，這也是為何要求接獲任務時，須完成節點管制表與職掌編組表的主要原因；唯有井然有序、循序漸進的完成任務，才有可長可久的踏實成果。

國防部日前於博愛營區舉行「77年部慶暨5月份月會」，邱國正於會中頒獎表揚績優單位及模範人員，肯定獲獎單位、人員表現，並做出上開表示。