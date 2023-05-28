快訊

沒黑眼圈的貓熊長什麼樣？四川首次拍到白色熊貓正面照

好市多「櫛瓜」出包！ 一拆封就見「白蟲瘋狂蠕動」 她驚喊：晚餐毀了

國防部與美方專案小組每月視訊會議 確保軍購案進度不延宕

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
魚叉岸防飛彈系統。圖／Defense Media Agency
魚叉岸防飛彈系統。圖／Defense Media Agency

國防部戰規司向立法院報告表示，對於台美軍購裝備交付，美國國防部與國務院政軍局組成的特別專案小組，每月與國防部進進行視訊會議，希望加速武器系統交運。

近傳我對美採購F-16C/D戰機、岸置魚叉飛彈系統等，都有交付延遲，時程延宕的問題，讓建案採購時所提出的戰備急需的理由，顯得毫無意義。

戰規司表示，美國防部與國務院政軍局特別組成專案小組，專責處理優化軍售程序，每月與我國防部視訊會議，確保及早取得各項必要武器裝備，美專案小組依各國軍售案所訂發價書期程，依序加速武器系統交運。

戰規司指出，F-16V戰機可配合特別預算執行期程，2026年前完成交運，另洛馬公司已提高專案督管層級，協助加速研發進度，國防部透過各項對美會議時機，要求美方依原期程如期如質交裝。

至於我對美籌購的岸置魚叉飛彈，是美方全新產製，型號為 RGM-84L Harpoon BLOCK II Update的新型魚叉，射程較原有魚叉飛彈遠，性能較為優異；所配賦的25套機動雷達，可有效整合我制海作戰擊殺鏈。

戰規司表示，美製魚叉飛彈與中科院自製雄風飛彈各有優點，兩者搭配可增加戰術運用彈性，採多層次，多位向，多波次攻擊，遂行制海作戰，增加敵反制作為困難度。海軍2021年10月7日與美方完成發價書簽署，確定向美方採購100套400枚魚叉飛彈。

國防部 飛彈 F-16V

延伸閱讀

國防部：中共山東號艦船3艘通過台灣海峽

退役士官陸網洩漏愛國者飛彈資訊 國防部出招了

獨／傳台美PDA首批肩射刺針飛彈秘密抵台 國防部低調吐這句

國防部：美援台5億軍備案「都是現貨」 最近就會實施

相關新聞

國防部與美方專案小組每月視訊會議 確保軍購案進度不延宕

國防部戰規司向立法院報告表示，對於台美軍購裝備交付，美國國防部與國務院政軍局組成的特別專案小組，每月與國防部進進行視訊會...

從勝利女神到天弓愛國者 防空飛彈如何擊落空中目標？

1958年，中共發動八二三砲戰，兩岸海空軍爆發激戰。因應台海危機，美軍緊急調動勝利女神力士飛彈來台協防，並將飛彈轉移我方。次年8月15日，我方人員完成訓練，國軍進入飛彈時代。

全民國防走入鄉里！高雄壽天宮前展武器 少女嗨喊：國軍好帥

國防部全民防衛動員署後備指揮部今天在高雄岡山壽天宮前，舉辦全民國防教育「走入鄉里」活動，首度近距離與民眾在鄉里間展示國軍...

中共山東號今午通過台灣海峽　國防部：沿中線以西北駛

國防部今日表示，中共山東號航艦編隊艦船3艘，今日午間通過台灣海峽，沿中線以西北駛。期間國軍運用任務機、艦及岸置系統綿密監...

國防部：中共山東號艦船3艘通過台灣海峽

國防部今天表示，中共山東號航艦編隊3艘艦船通過台灣海峽，國軍運用任務機、艦及岸置系統綿密監控

國防部：8架次共機逾越海峽中線

國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機33架次，其中逾越海峽中線8架次，侵擾西南及東南空域4架次，共...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦