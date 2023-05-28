國防部與美方專案小組每月視訊會議 確保軍購案進度不延宕

國防部戰規司向立法院報告表示，對於台美軍購裝備交付，美國國防部與國務院政軍局組成的特別專案小組，每月與國防部進進行視訊會議，希望加速武器系統交運。

近傳我對美採購F-16C/D戰機、岸置魚叉飛彈系統等，都有交付延遲，時程延宕的問題，讓建案採購時所提出的戰備急需的理由，顯得毫無意義。

戰規司表示，美國防部與國務院政軍局特別組成專案小組，專責處理優化軍售程序，每月與我國防部視訊會議，確保及早取得各項必要武器裝備，美專案小組依各國軍售案所訂發價書期程，依序加速武器系統交運。

戰規司指出，F-16V戰機可配合特別預算執行期程，2026年前完成交運，另洛馬公司已提高專案督管層級，協助加速研發進度，國防部透過各項對美會議時機，要求美方依原期程如期如質交裝。

至於我對美籌購的岸置魚叉飛彈，是美方全新產製，型號為 RGM-84L Harpoon BLOCK II Update的新型魚叉，射程較原有魚叉飛彈遠，性能較為優異；所配賦的25套機動雷達，可有效整合我制海作戰擊殺鏈。

戰規司表示，美製魚叉飛彈與中科院自製雄風飛彈各有優點，兩者搭配可增加戰術運用彈性，採多層次，多位向，多波次攻擊，遂行制海作戰，增加敵反制作為困難度。海軍2021年10月7日與美方完成發價書簽署，確定向美方採購100套400枚魚叉飛彈。