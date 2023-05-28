潛艦國造原型艦9月下水 鄭文隆：採簡單接觸水意念

針對國造潛艦原型艦，董事長董鄭文隆表示，海昌團隊工作的目標是9月完成封殼，舉行命名與下水典禮，由女性加以命名。他說，潛艦下水與水面艦不同，潛艦船殼外尚有不少機密裝備，不宜對外顯示，經過相當多試後，才能真正置入水中，封殼完成進行命名儀式時，除機密裝備必須掩蓋外，會直接放到水𥚃，只會沿襲自古以來的造船傳統，給予簡單的接觸水的意念。

鄭文隆表示，國造潛艦的壓力殼第二、三、四、五船段目前已接合完成，剩下艦艏、艦艉及帆罩封殼，皆由台船執行，封殼前，所有放進去的裝備，都必須完成廠方測試（FAT）後，才能進行封殼電銲作業。這項作業目前正由台船人員三班24小時作業，電銲完成後，依序進行超音波測試（UT）、磁性檢驗（MT）與放射性檢驗（RT），預計9月完成。下水儀式後，展開為期一年到一年半的模港測試（HAT）與出海海測（SAT）。9月下水並非政治下水，會由女性命名。

鄭文隆說，原先計畫有162項向國外採購，66項國內自製，共228項；後因輸出許可延滯變故，以及國外廠商因疫情因素，不斷提出延期交貨要求，為滿足我們設定施工進度，部分在國內尋商自製，有些採平行策略，自己亦同時尋商自製。

他指出，國外採購的162項其中的85項轉為國內自製，目前為止，國內自製品項共151項。至於配合很好的國外供應商，我們仍然保持非常好的供應鏈關係，鼓勵他們未來能到台灣來，儘量在台灣產製。

他表示，參與潛艦國造原型艦的人員，陸續有變化，近日最新統計，國防部7人，海軍司令部5人，海發中心31人，256戰隊47人，中科院39人，台船861人，共990人。潛艦國造歷經六年餘的投入，是整個執行團隊不辭辛苦，不憂讒畏譏的堅持，這些近千名的成員，是成就這個一開始被認為是不可能任務的群體英雄。

對於9月的下水儀式，鄭文隆說，造船艦是古老傳下的工藝，一般分為開工、安龍、下水、交船等四個節點。對安龍節點，古代的船都有龍骨，安放龍骨時，當做大事，必須舉辦祭祀及祈福。現今的大型船沒有龍骨，船底是平的，演變成第一個船塊完成時，進行祭祀祈福的節點。潛艦的船塊與水面船不同，是圓形船段，在第一個船段完成時，便舉行安龍典禮，由於船段內情形不便讓外界知道，當時在工廠低調進行祈福儀式。

至於下水命名，他表示，以水面船艦為例，當船體及重要內裝設備完成時，當做這艘船已經出生，浮船下水，辦理命名儀式，命名人均由女性擔任，代表生命誕生，由「Godmother 」（教母）賦予船名，祝福之。潛艦是近代的產物，封殼完成時，相當程度代表這艘船的生命誕生了，會在封殼後辦理命名儀式，慶祝她的誕生，給予祝福，同樣的，邀請女性命名。

鄭文隆說，潛艦下水與水面船稍有不同，潛艦機密裝備宜對外顯示，經過相當多試後，才能真正置於水中，封殼完成命名儀式時，除了機密裝備必須掩蓋外，會直接放到水𥚃，會沿襲自古以來的造船傳統，給予簡單的接觸水的意念。