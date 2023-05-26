國軍急救包買越多越貴 立委質疑：納稅人成肥羊

112年度國軍採購14萬套急救包，只新增三項物品抗生素、急救毯、奇異筆，但和前一年相比，價差卻多了594元到854元。立委馬文君說，這三項物品市價都不高，而國軍買越多價格反而越貴，不合常理，是否將納稅人當肥羊？她將追究到底。

馬文君說，去年國軍急救包分別由陸勤部與三軍衛材供應處兩單位分別採購，一個品項編列一筆預算；編列預算每包3800元，兩單位決算金額是2925至3185元，共採購8萬套，總經費2億4700萬元。

今年度急救包則由陸勤部統一採購，共採購14萬套急救包，以3779元為成本招標，只多了抗生素、急救毯、奇異筆三項物品，但和去年兩單位急救包採購價格2925元3185元來看，價差反而多了594元到854元。

她說，奇異筆、抗生素和急救毯市面都可以買到，零售價奇異筆不到30元、急救毯也不用100元、抗生素也不用200元，為何軍方採購多了854元，何況一次採購14萬套，照理價格應該更便宜，不降反升實在不合理。

另外，急救毯一面是會發出黃金色亮面，類似鋁箔毯子。她認為，在戰場上，軍人需要隱蔽與隱藏自已的位置，避免被敵軍發現，陸勤部採購這種亮面急救毯根本買錯了。

另外，她也發現急救包內的加壓止血繃帶，不是急救包一起統一採購，而是單獨招標。陸勤部的回應是，廠商反映採購困難，於是陸勤部特地獨立出止血繃帶變為單一招標案。她認為，加壓止血繃帶並非罕見物資，得標廠商無法採購，只說明業者能力不夠，陸勤部不要求廠商改善，反而充滿「善意」單獨招標，讓少數廠商也能雨露均霑，更不合常情。

她說，陸勤部主導的標案，採購的價格往往都比其他單位還貴，是否有人謀不臧，她將追究到底，不能浪費民脂民膏。