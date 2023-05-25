國防部：美將提供link 22戰術數據鏈系統與技術

國防部今天說，美方將提供我海對海戰術指管link 22戰術數據鏈系統與技術，升級現有迅安系統，讓它能和美方鏈結。

民進黨立委趙天麟在立法院外交國防委員會質詢，外傳美國將協助我取得北約link 22戰術數據鏈系統與技術，國防部戰規司長李世強回答，是的。

至於link 22如何與美軍或中科院產製裝備鏈結，李世強表示，我們自己的鏈結沒有問題，重點是我們的升級是要跟美國能鏈結，台美鏈結在合作計畫中，對國造裝備鏈結也沒問題。

由於國軍現有的迅安專案是台美共同所建構，講究互通，整個系統英文介面，相當複雜，各部隊指揮部、各軍艦與重要偵蒐天線場，都培訓有迅安操作手，專責操作系統，須定期簽證確保熟練。系統由原固定陣地也發展出機動戰術車輛，可機動分散部署。