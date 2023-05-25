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綠委：國軍用舊思維因應中共無人機 傷害台灣民心士氣

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
中國無人機飛近防區上空，金防部標準作業是先射擊信號彈示警驅離。圖為平日演練畫面。圖/金防部提供
中國無人機飛近防區上空，金防部標準作業是先射擊信號彈示警驅離。圖為平日演練畫面。圖/金防部提供

民進黨立委王定宇今天說，監察院提出報告指出，國軍在外島因應中共無人機騷擾，是用傳統舊思維處理，沒有跟得上科技進步跟時代，傷害台灣內部的信心跟民心士氣，他要求國防部建構無人機的防禦體系，這件事情是必須要做，刻不容緩。

王定宇指出，監察院報告認為國軍在外島因應中共無人機的騷擾，還是用傳統的舊思維在處理，例如信號彈與開槍等方式，這種方式沒有跟得上科技的進步跟時代，反而因為用舊方法來處理這種新威脅，傷害台灣內部的信心跟民心士氣。

王定宇表示，無人機是一種新的狀況，新的科技，對台灣形成民心士氣跟實質的威脅，國防部已經陸續在外島進行測評，他要求國防部建構台灣無人機的防禦體系，這件事情是必須要做，而且刻不容緩。

王定宇說，監察院提出這樣的針砭，確實有打到重點，國防部因應這樣的狀況，已經啟動相關測評、建置相關作為，他會要求國防部儘速通過，用現代科技防禦無人機，不管是偵察或者騷擾，這樣子的裝備跟設備，都要趕快建置完成。

國防部 王定宇 監察院

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