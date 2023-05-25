傳巴林先獲F-16V 綠委：僅一架原型機 台灣仍優先

台灣向美軍購F-16V（Blk70）遭遇開發挑戰延宕交機，傳出中東國家巴林卻能比台灣早一步獲得首架新型戰機。民進黨立委王定宇今表示，巴林的那架戰機是測試用的原型機，台灣還是排在優先順序上面，而台灣向美國採購的66架F-16V，全數會在2026年完成交機。

國防部昨晚發布新聞稿說明，美方年初出廠的2架F-16V（Blk70）為原型測試機，主用途為設計研發飛行操控軟體，其中1架為巴林訂購，而台灣軍購的F-16V（Blk70）因前述軟體研發進度延遲，預計明年第3季出廠。

王定宇上午受訪時指出，台灣向美國採購最新型的四代半戰機F-16V，首批飛機的交機本來在今年底，現在因為軟體開發的技術問題，必須改成明年的第3季，「我們要跟美方嚴格地監測，必須讓它儘速完成，不要再這樣展延下去」。

王定宇說明，根據現有的期程，首批交機是在今年底，完成全數66架交機則是在2026年，「目前我們確認的情形是，全部66架交機的完成時間是不變的」，也就是台灣在2026年可以全數獲得，形成台灣的空防戰力。

王定宇也坦言，首批交機因為軟體開發的部分，雖然已經展延到明年的第3季，「確實是有慢一點點」，但是台灣超過140架的F-16A／B戰機，全部都已經完成升格，現在都提升為F-16V，所以整體的戰力已經提升。

王定宇說，台灣政府還必須要透過溝通協調，而美方的相關單位也一再催促廠商，必須儘早交付台灣相關的F-16V戰機。

王定宇表示，至於巴林的那一架F-16V戰機，根據他的了解，該架是測試用的原型機，並不是美方先把飛機交給巴林，台灣還是排在優先順序上面，那一架原型機的測試用機，就是在測試開發的軟體用，「只是那個機殼、載台是用在巴林那邊」。

王定宇強調，台灣還是列在美方優先供應F-16V戰機的國家，目前單純就是因為生產技術的問題，導致交機時程產生展延，而台灣向美軍採購66架全新構型的F-16V，未來也將會如原來的期程，全部在2026年完成交機。

王定宇表示，政府會嚴格地監督這樣的期程，因為對台灣來講，安全的提升要靠自己實力的提升，以及跟周邊國家關係的穩固，這個是缺一不可，而台灣的安全攸關全世界的穩定，相信台灣跟美國都有這樣的認知。