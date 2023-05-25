快訊

5億高中生之母無國籍身分成人球滯台12年 移民署因「這原因」頭大

高鐵股東會通過配息0.67元 股東怨「好像防賊」成插曲

曾4度被判死！他縱火釀9死警也喪命 卻因「不算最嚴重之罪」確定活命

傳巴林先獲F-16V 綠委：僅一架原型機 台灣仍優先

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
我國F-16戰機過去曾經伴飛監控共軍轟6戰機。圖／空軍司令部提供
我國F-16戰機過去曾經伴飛監控共軍轟6戰機。圖／空軍司令部提供

台灣向美軍購F-16V（Blk70）遭遇開發挑戰延宕交機，傳出中東國家巴林卻能比台灣早一步獲得首架新型戰機。民進黨立委王定宇今表示，巴林的那架戰機是測試用的原型機，台灣還是排在優先順序上面，而台灣向美國採購的66架F-16V，全數會在2026年完成交機。

國防部昨晚發布新聞稿說明，美方年初出廠的2架F-16V（Blk70）為原型測試機，主用途為設計研發飛行操控軟體，其中1架為巴林訂購，而台灣軍購的F-16V（Blk70）因前述軟體研發進度延遲，預計明年第3季出廠。

王定宇上午受訪時指出，台灣向美國採購最新型的四代半戰機F-16V，首批飛機的交機本來在今年底，現在因為軟體開發的技術問題，必須改成明年的第3季，「我們要跟美方嚴格地監測，必須讓它儘速完成，不要再這樣展延下去」。

王定宇說明，根據現有的期程，首批交機是在今年底，完成全數66架交機則是在2026年，「目前我們確認的情形是，全部66架交機的完成時間是不變的」，也就是台灣在2026年可以全數獲得，形成台灣的空防戰力。

王定宇也坦言，首批交機因為軟體開發的部分，雖然已經展延到明年的第3季，「確實是有慢一點點」，但是台灣超過140架的F-16A／B戰機，全部都已經完成升格，現在都提升為F-16V，所以整體的戰力已經提升。

王定宇說，台灣政府還必須要透過溝通協調，而美方的相關單位也一再催促廠商，必須儘早交付台灣相關的F-16V戰機。

王定宇表示，至於巴林的那一架F-16V戰機，根據他的了解，該架是測試用的原型機，並不是美方先把飛機交給巴林，台灣還是排在優先順序上面，那一架原型機的測試用機，就是在測試開發的軟體用，「只是那個機殼、載台是用在巴林那邊」。

王定宇強調，台灣還是列在美方優先供應F-16V戰機的國家，目前單純就是因為生產技術的問題，導致交機時程產生展延，而台灣向美軍採購66架全新構型的F-16V，未來也將會如原來的期程，全部在2026年完成交機。

王定宇表示，政府會嚴格地監督這樣的期程，因為對台灣來講，安全的提升要靠自己實力的提升，以及跟周邊國家關係的穩固，這個是缺一不可，而台灣的安全攸關全世界的穩定，相信台灣跟美國都有這樣的認知。

F-16V 王定宇 戰機

延伸閱讀

美眾院通過挺台法案 綠委：打臉中共濫用2758號決議文

宏都拉斯水產業者懷念台灣協助 綠委：千金難買早知道

郭台銘主張跟中共全面談判 綠委譏連富士康都無力抵抗

影／台南長期沒雨竹筍大面積災損 王定宇要求盡速救濟

相關新聞

強調避戰 邱國正：台海戰場已無前後方 一旦開打真的很慘

國軍漢光39號實兵演習7月實施，由於中共航空母艦日前在西太平洋軍演，已嚴重威脅台灣戰力保存，國防部長邱國正今天表示，應儘...

傳巴林先獲F-16V 綠委：僅一架原型機 台灣仍優先

台灣向美軍購F-16V（Blk70）遭遇開發挑戰延宕交機，傳出中東國家巴林卻能比台灣早一步獲得首架新型戰機。民進黨立委王...

F-16V遭遇開發挑戰 邱國正：115年全數交機沒問題

台灣向美軍購F-16V（Blk70）遭遇開發挑戰延宕交機。國防部長邱國正今天表示，延宕的主因是美方修正、改進飛行操控軟體...

台海周邊反潛偵測水下監聽糸統 邱國正：已在研發

台美曾共同在蘇澳海域設置水下監聽系統，監控穿出第一島鏈的共軍潛艦，當年功敗垂成。國防部長邱國正上午說，海軍正在研發類似系...

國防部採購F-16 BLK 70戰機 延後至民國113年第三季出廠

我國向美國採購66架全新F-16 Blk 70戰機，未來將部署台東空軍志航基地。

烏克蘭愛國者靠雷達擊落速度快一倍俄極音速「匕首」？ 台灣能否借鏡

隨著俄烏戰爭持續，烏克蘭獲得的西方武器愈來愈多。烏克蘭政府本月4日宣稱，使用美製愛國者飛彈，首度擊落俄國對首都基輔發射的「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈。16日又宣稱，將俄軍來襲的18枚飛彈悉數擊落，其中包括6枚匕首，並且公布宣稱是匕首飛彈的殘骸。 俄羅斯先前表示，匕首飛彈的極速可達10馬赫（10倍音速），不可能被攔截，因此烏方宣稱以極速5馬赫的愛國者將之擊落，頓時引發外界質疑：防空飛彈能否擊落比自己快一倍的目標？匕首或其他極音速飛彈，是否當真不可能被攔截？愛國者飛彈作為美軍制式防空武器已經將近40年，為何如今性能還能保持世界一流？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦