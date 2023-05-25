台海周邊反潛偵測水下監聽糸統 邱國正：已在研發

台美曾共同在蘇澳海域設置水下監聽系統，監控穿出第一島鏈的共軍潛艦，當年功敗垂成。國防部長邱國正上午說，海軍正在研發類似系統，未來有結果要建案。

邱國正列席立法院外交國防委員會，無黨籍立委林昶佐質詢，潛艦國造與反潛一樣重要，美國冷戰時曾發展水下聲波監聽系統，台灣這邊有一條，大概是從南韓、九州、宮古島、與那國島到台灣的東面，而至呂宋島，其實還有一段是新的，他想確定，我方雖有反潛機、反潛直升機等裝備，與友盟有情資共享，但美國的監聽鏈僅到我東面，我方有無自行部署水下聲波監聽系統，是否值得發展。

邱國正表示，海軍因應防衛海疆的需求，如何以有效方法盡早發覺敵人行蹤，這是一定要做的。除情資共享外，確有必要作一個研發，過程海軍已在規畫，未來有結果要建案，已經在研發。