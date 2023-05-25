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售台F16遲交 美空軍：遇開發障礙

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
F-16 Block 70。 美聯社
F-16 Block 70。 美聯社

美國空軍表示，台灣採購的最新Ｆ—１６戰機延遲交付，不單是比先前提到新冠疫情導致的供應鏈問題，還遇到「複雜的開發障礙」。

美國空軍未透露技術問題細節，但表示美國政府、台灣和洛克希德．馬丁公司正「積極努力解決這些問題」，「我們致力於盡一切可能尋找解決之道，將這些飛機以具備完全能力的方式交付給合作夥伴」。

Ｆ—１６一九七九年開始服役，台灣也擁有較早型號的Ｆ—１６。

最新的「Block 70」批次配備由諾斯洛普格魯曼公司製造的射控雷達，能夠以較遠距離射擊精確制導彈藥。

第一架Block 70戰機已於一月首飛，另一個Block 70客戶巴林已經交付第一架飛機。

台灣最新採購的六十六架，原定今年十月至十二月間交付頭兩架。

但台灣官員本月透露，這次軍購將延後至二○二四年七月至九月間才能交付。台灣方面表示，美方將延誤歸咎於疫情所致的供應鏈狀況。

航空顧問公司 AeroDynamic Advisory的董事總經理艾布拉菲亞告訴彭博，Block 70批次戰機已飛了五個月，巴林採購的戰機已陸續交機，因此問題可能出在台灣專屬設備上。

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