獨／民怨勝共軍威脅？桃機首次漢光實兵添變數

漢光操演上周甫結束兵推階段，將在7月24日至28日進行為期五天四夜24小時不間斷的實兵階段。在操演前夕，海軍陸戰隊針對解放軍兩棲登陸高風險區(紅色海灘)所進行的登陸驗證也持續進行。在今(24日)清晨6時許，3輛AAV7自中和號戰車登陸艦泛水，在宜蘭羅東利澤簡海灘搶灘登陸，不久後隨即返回母艦，9時許在利澤簡海灘北方約10公里處的壯圍海灘再次登陸。海軍陸戰隊指揮官馬群超與蘭指部指揮官董冀星均坐鎮視導，操演中頻繁討論操演細節，甚至陸戰隊還運用空拍機進行紀錄。

海軍陸戰隊這次在宜蘭海灘的登陸驗證總計兩日，明(25)日上午將在頭城海灘再次進行登陸驗證。這項操演除驗證解放軍針對此區域登陸的可能性，更是完整了2016年漢光曾驗證過雪山隧道阻絕的前期想定，不難顯見宜蘭海灘對於國軍反登陸作戰與中樞衛戍的重要性。

不過就在陸戰隊於各地緊鑼密鼓操演登陸之時，負責防禦的陸軍部隊除了首場竹圍海灘配合每月戰備操演之外，其餘場次僅有行政人員到場記錄研討，並未見在地部隊進行動態演練。中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，海軍陸戰隊今年針對所有紅色沙灘進行登陸驗證，其他軍種並未一起進行實兵操演相當可惜。操演雖然有分練與合練，但國軍多半都在分練，指參人員在少量科目下可以有更好的注意力，表現理想是可以預期；但作戰是同時間高壓力的狀況，很多計畫都要同時展開，如果平時沒有訓練，就很難期待在戰時能有正常的表現。

無獨有偶，今年漢光實兵階段中，原先規劃在國門桃園國際機場，同時與鄰近的竹圍、海湖海灘進行三軍大規模聯合反登陸、反空機降操演。這是桃園國際機場在民國67年完工後，首度針對解放軍空中機降作戰，進行反制的實兵驗證，並與鄰近竹圍、海湖海灘的操演科目，合併視為國軍首次針對解放軍攻台計畫中，納入075兩棲攻擊艦對北台灣進行立體化登陸作戰的反制驗證，預料屆時將會邀請總統蔡英文親臨視導。

但據了解，此項操演為漢光演習歷年來最接近解放軍攻台的真實想定，因此受美方觀摩團高度重視，在5月底前各相關部會已開會多次，並提出多項劇本研擬操演方式。由於牽涉民眾與政府部會單位廣泛，因此在操演規模、操演動次、操演時間、操演人力上有諸多拉扯。相關官員透露，在近日會議後，國安高層因考量漢光實兵階段時值暑假國人旅遊旺季，且操演需要兩次「預校」，顧慮屆時將有三日機場必須配合操演而關閉恐造成民怨，且聯雲操演也將在台南機場舉行，故擬將此項科目大幅縮小，甚至取消。

據該官員表示，此項規劃中的桃園機場反空機降演練，正式操演時將會停止機場機坪運作並關閉桃園機場南北兩條跑道2小時，在操演前後1至2小時的準備與撤收時間，將會保持機場運作但關閉單跑道起降，整體操演全程預計將會落在4小時，影響的航班數保守估計將會破百架次，高層目前傾向大幅縮減甚至不操演，癥結點可能是在預校時就會引發大量民怨，雖離選舉尚有一段時間，但國防部恐仍難以承受如此大的責難。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，國軍操演擾民的狀況一直都會存在，但只要能越早做出決定，相關部門甚至民眾就能越早因應，相對的影響自然就會降低。桃機和鄰近海灘結合操演的機會難得，如果因擾民的顧慮而減少規模，演習效果的減少因官兵操演時的感受將會比實際還要更嚴重。而對岸的解放軍在宣傳上會強調操演沒有劇本沒有預校，目的就是宣傳部隊具備實戰時臨機應變的能力。雖然預校越多也許能減少風險，但可能最終就變成走劇本，國軍在這種操演機會時，應該要能承受必要的風險。

經記者求證，國防部回應，漢光演習為國軍年度重要演訓，操演課目係依敵情威脅、作戰進程及訓練目標等完成整體規劃。任何敵可能會進犯的灘岸 、港口、機場都是防衛的重點及納入演訓想定規劃與驗證要項。