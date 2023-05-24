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80歲老人收到民防召集通知書 課程內容曝光

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民防召集的上課內容。記者楊正海／翻攝
民防召集的上課內容。記者楊正海／翻攝

台北市中正區公所舉辦民防團隊編組演習，但有高齡80歲的鄭姓鄰長收到召集通知，須參加常訓，沒按時間報到將遭罰款。根據民防課程，當天會在區公所大禮堂上課，時間從上午8時30分報到，下午5時30分結束。由警察局、國防部巡迴教官上課，課程包括急救技能、防災設施及工具操作。

據一位北市里長表示，這是每年舉辦的常訓，並非近來兩岸局勢緊張才特別舉行，但會找老人參加，也非里長所願，因區公所造冊，里長難為，民防團訓一定要派出人手，名單由里長提供，但召集的時間不一定是在假日，里民白天大多要上班，一般上班族不可能去，通常是找里內退休或比較空閒的里民。

另外，鄰長在里內是等同是里長的助手，通常是「基本咖」，該里長坦言，若實在找不出人來，年齡再大，也只好讓鄰長去。

也有區公所人員表示，因為沒有規定年齡，加上民防訓練不是站在第一線，年長者參加並不意外。且上課通常是在大禮堂排排坐，由警察局或消防局派講師來上課。

一位區公所人員表示，早年民防團演習比較精實，雖然不是站在第一線，演練項目包括油、米等物資動員，男女還有分組，甚至還要穿制服，在70年代，那時的服裝是「類警察」制服，有點像現在義警的穿著。

民防 警察

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