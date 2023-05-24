天鷹案結餘款下落尚不明 AH-64E模擬機維持延三年增1億

我國2018年對美採購AH-64E直升機飛行模擬機後續維持案，原履約時間由2018年10月9日至2023年1月31日，國防部今天公告，延長至2026年1月31日，價格由1億8454萬9351元，調增為2億8970萬888元，即以1億515萬1537元，延長三年維持。

陸軍採購30架阿帕契AH-64E攻擊直升機天鷹專案2020年結案，傳有專案有3000多萬美元結餘款項，美方以尚有備份零附件、送美回修等工項還在執行，不將錢繳回我方。國防部雖宣稱結餘款必須歸還國庫，不能用作其他用途，但至今未對外公開說明美方是否返還款項。AH-64E直升機飛行模擬機後續維持案延長三年，預算從何支出，頗多疑點。

陸軍採購愛國者飛彈系統疾鋒專案也有類似情況，愛國者二型防空飛彈性能提升，及採購愛國者三型防空飛彈計畫，原期程長達12年，耗資1791億餘元，全案2021年即結案，美應退還我方200餘億元的結餘款。但國防部配合美方要求，2021年預算以補充原彈藥採購不足數為由，在全案額度內增加支出200億餘元預算，對美增購愛國者三型飛彈，全案執行展延至2027年。美方宣稱售我增程型愛三飛彈，但未簽署發價書，國防部官員宣稱獲得期程將延至2027年後，國防部自己改變了結餘款必須繳庫的規定。

國防部今天發布中華民國駐美軍事代表團對美採購AH-64E直升機飛行模擬機後續維持決標公告調整案，原案1億8454萬9351元價格，調漲為2億8970萬零888元，履約時間延長三年，全案增加支應1億515萬1537元預算。