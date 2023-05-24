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軍友社榮譽理事長李棟樑 第12度赴嵩山雷達站勞軍

聯合報／ 記者程嘉文
軍友社榮譽理事長李棟樑與衛兵交談，致贈小禮物。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑與衛兵交談，致贈小禮物。記者程嘉文/攝影

嵩山雷達站位於大屯火山群峰最北端，海拔高度將近1100公尺，從民國50年代建站以來，是監控台灣北方海空域動態的重鎮。由於地理位置迎風，除了夏秋季之外，長期籠罩在雲霧中，溫度比台北市約低10度。受到鋒面過境影響，23日的嵩山同樣是溼冷天氣，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑與秘書長簡士偉，前往當地慰勞，提前祝賀駐軍官兵端節快樂。這是李棟樑103年接任軍友社理事長以來，9年間第12度到訪嵩山。

李棟樑表示，官兵弟兄姊妹在偏遠地區為國服務，自己對此深表感動，國軍的付出也值得社會大眾感謝。李棟樑向部隊幹部表示，如果麾下官兵遭遇急難，請不吝告知，能幫忙的地方一定幫忙。他也承諾，今年中秋節前後，會邀請外燴業者到山上辦桌，與官兵們聚餐。

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