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國防部發布今年志願教召名額 已有4人領取召集獎金

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍206旅有三名志願參加教召的後備軍人，首次達到參加教召次數達發給召集獎金標準。圖/國防部青年日報
陸軍206旅有三名志願參加教召的後備軍人，首次達到參加教召次數達發給召集獎金標準。圖/國防部青年日報

國防部公告民國112年後備軍人志願接受教育召集訓練單位及員額規畫，男性65個單位，575人；女性有8個單位，220人。軍方媒體報導，陸軍步兵206旅步1營、台南後備旅步4營共有4位志願參加教召的後備軍人，分別完成6次及5次教召，成為符合國防部獎勵規定首例，區分次數領取召集獎金新台幣1萬元、5000元等。

國防部公告今年志願接受教召的單位與缺額，男性部隊多元，包括陸軍砲兵訓練指揮部後備砲兵群八吋砲第二營等單位120人、海軍左營港口警衛第一營等單位130人、空軍後備警衛第一營等單位15人、屏東縣後備補充兵營等單位310人。女性志願教召單位是各縣市後備旅下轄營級單位。

國防部青年日報報導，根據今年發布的後備軍人召集獎金核發及志願參加召集辦法內容規定，後備軍人接受教育召集或臨時召集入營，完成訓練合計達5次者，以5天至7天教召換算1次，14天為2次，自第5次起，每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發給召集獎金新台幣5000元，台南後備旅步4營以及206旅步1營共有4人符合領取資格。

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