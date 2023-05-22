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漢光兵推 台美今開檢討會

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
國軍「迅安系統」傳將升級，海洋委員會證實，海巡署今年起將陸續接裝國軍「迅指專案」相關指揮管制裝備。圖為資通電軍所屬「迅安系統」戰術機動車。圖／何姓讀者提供
國軍「迅安系統」傳將升級，海洋委員會證實，海巡署今年起將陸續接裝國軍「迅指專案」相關指揮管制裝備。圖為資通電軍所屬「迅安系統」戰術機動車。圖／何姓讀者提供

國軍漢光卅九號「電腦輔助指揮所演習」十九日告一段落，今（廿二）日將進行台美聯合檢討會議，此次美軍觀摩團按往例，深入各參演部隊訪視基層防衛軍作戰會議下達的作戰作為是否合宜，傳美方關切我岸置飛彈對巴士海峽海空域的箝制、東部戰力強化、保存、兩棲登陸紅色沙灘周邊反擊兵力布防與海巡兵力平戰轉換效率事宜。

國防部今年以保密為由，暫未對兵棋推演結束後成果作出說明。

國軍「迅安系統」是台美共同開發「博勝案」的代名詞，近日傳出美方有意隨售我魚叉岸置反艦飛彈系統後，釋出海上作戰指管用的Link22戰術鏈強化我海上指管。而「迅安系統」現階段僅納入海、空軍與作戰區，作戰區以下的地面部隊則未納入，陸軍因此委託中科院以「銳指專案」為名，比照美陸軍地面部隊的指管系統（ABCS, Army Battle Command System），由中科院研製中文介面的旅營級指管系統。

面對國軍「迅安系統」將升級的傳聞，國防部昨表示，國軍現有聯戰指管系統可整合海、空情資與武器系統，建立共同作戰圖像，續依敵情威脅及科技發展趨勢，精進指管系統效能，以確保國軍整體安全。

海洋委員會則證實，海巡署今年起將陸續接裝國軍「迅指專案」相關指揮管制裝備，並藉由訓練加強官警熟悉海軍通信系統操作與職能，提升平戰任務執行能力。

國軍 海巡署 國防部

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