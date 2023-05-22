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新聞眼／府黨畫押 潛艦角力暗潮洶湧

聯合報／ 本報記者洪哲政

潛艦國造原型艦「下水」期程，歷經國安會諮委黃曙光與國防部邱國正「各吹各的調」後，終於由三軍統帥出面定調。在號稱「最會溝通」的蔡政府，此已成為十分特殊的「軍政溝通」案例，凸顯內情暗潮洶湧。

潛艦國造採取非傳統式建案與系統整合方式，集結各國裝備整合，國防部與海軍長期來表面上支持政策，但始終存有疑慮。一則盱衡國際建造技術水準，全艦系統整合大不易外，就連美方至今也普遍存在反對意見。

我國從未建造過潛艦，能依節點陸續完工，已是萬幸，甚至是國際成就，更何況竟能提前？國防部與海軍因此須依規定緊守一切驗船法則，避免涉弊。一旦忽視驗收節點，如默許提前「下水」，恐怕如編列後續艦預算等行政事宜也將被趁隙闖關。

邱國正未鬆口，代表原型艦下水前繁複的交互整合測試尚未完成；而原型艦是否提前「下水」，涉及開啟後續艦龐大利益分配之門。邱面對的情境，類似前國防部長李天羽面對民進黨將成立鐽震公司，要他單獨允諾扛政治責任，自然無法配合。如今蔡政府由府、黨公開背書下水時機，文字條陳於公開的新聞稿，算是親自畫了押，為國防部解套。

只是，蔡政府軍政溝通頻繁密集，營造政通人和氛圍，向來是蔡政府最拿手的施政手段；但原型艦下水時機一事，卻任由立場互異的黃、邱隔空喊話，公開凸顯軍方的不安，最後才由府黨喊話公開定調，過程迥異於過去運作方式。形式上難脫軍方在三軍統帥背書下，終被迫配合，「不反對」原型艦提前下水。

造船業界與軍方明白，九月下水純為政治需求，讓艦體「亮相」藉以凝聚對民進黨支持的成分居高，但主其事者緊咬有嚴謹定義的「下水」，因此讓軍方如履薄冰，不敢輕易涉入。如今，蔡政府為政治利益取向，凌駕建軍必須按部就班的謹慎；在原型艦順利下潛並浮出水面宣告測試成功前，軍政雙方知情者能不忐忑以對？

國防部 潛艦 邱國正

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