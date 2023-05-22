國造潛艦下半年下水 國防部擬讓步

針對蔡總統公開宣示原型艦將於今年下半年「下水」的說法，國防部昨天表示，「潛艦國造」由海軍以品質安全為首要考量，持續管制台船依計畫節點進行建造，以確保如期如質達成目標，向國人及世界展現自我防衛的韌性與決心。

對於潛艦國造原型艦何時下水，海軍向立法院提出的報告是明年五月，國防部長邱國正在立法院則多次公開宣稱，此事一切以安全作考量，當初有很多紛紛擾擾，講說明年五月下水，但「台船評了又評」，現在有了今年九月下水這個言論出來，但一定以安全為原則。面對立委要求不可在九月「政治下水」，邱國正說「絕對不會」，並表示軍方不斷在評估，所以「絕對不會為討好某個人，哪個人指導」，他以安全為考量、聽專業的。

但國防部昨天的說法，已不見反對字眼。知情官員說，此事業經三軍統帥確認，國軍自無法再堅持原先立場，而若台船能如期如質在海軍驗收的標準下提前到達「下水」的標準，國防部、海軍沒有反對理由。

國防部規畫潛艦國造原型艦明年五月下水，原本「鐵板一塊」，但主導潛艦國造原型艦建造的國安會諮委黃曙光日前公開表示原型艦將在九月「下水」，邱國正雖在立法院表示「絕對不會」，民進黨中央黨部在本月廿日發出「蔡總統執政七周年 民進黨：特定政黨勿因選舉考量，抹煞政府與國人的努力成果」新聞稿時，宣稱「在潛艦國造上，原型艦預計一百一十二年九月下水，隨即進行泊港測試，後續進行出海測試及完成作戰測評後，即可正式投入戰備序列」；蔡總統在五二○談話並追加確認此事，表示下半年會下水。

不過，執行原型艦施作的台船董事長鄭文隆近日接受媒體專訪表示，潛艦與水面艦「下水」定義不同，並非如後者一樣置入水中，而是在封殼完畢後，對外展示潛艦面貌；但部分具機敏性的作戰用精密儀器將會「遮起來」，他相信首艦命名儀式，會與下水儀式同時進行。鄭的說法顯示，所謂九月下水，實則為政治需求的「亮相」成分。

有關民進黨中央黨部、蔡總統與鄭文隆的說法，經詢國防部，軍方僅針對蔡總統的說法回應。國防部表示，「潛艦國造」為我國國防自主重大政策，海軍以品質安全為首要考量，持續管制台船依計畫節點建造，以確保如期如質達成目標，向國人及世界展現自我防衛韌性與決心。