《外張內弛有戰爭？3-2》提高防衛能力 備戰才能止戰

「台灣民眾缺乏國際觀，更欠缺對戰爭的憂患意識！」台灣教授協會會長陳俐甫受訪時指出，台海問題其實是「中國與西方競爭」的縮影而已，就算台灣向中國獻媚，也無法使中國放棄侵略亞洲的野心。民進黨發言人卓冠廷受訪時則說，根據民調顯示，台灣人並非對台海緊張局勢沒有憂患意識，提升防禦能力才可提高對中國威脅的認識。

中國野心加劇危機

「兩岸關係自中國領導人習近平上任以來，就變得愈來愈危險，」親綠學者陳俐甫坦言，其實兩岸關係在2010年前，沒有什麼危機衝突，當時中國都還只是「世界工廠」的角色，但改變的契機在中國正式反超日本成為第二大經濟體，並靠著經濟紅利來快速發展軍備、進行軍隊現代化。

他指出，習近平上任以來也不斷展現霸佔亞洲的野心，頻頻向東亞與南海出手。如2010年在釣魚台主權議題上，與日本政府正面衝突，更讓反中態度強烈的前首相安倍晉三上台；中國過去也因為在南海頻頻建設武裝基地，與東南亞各國產生強烈衝突。

向中獻媚沒有用

「台海的緊張關係其實只是中國與國際對壘的縮影，所以大國際結構沒有改變的狀況下，就算台灣放軟態度，中國也不會放棄對整個亞洲的野心，同時也意味著亞洲仍有全面戰爭的風險」，陳俐甫如此強調。

然而，卓冠廷指出，根據四月份的一項調查顯示，約有6成5台灣民眾憂心兩岸開戰，18到29歲的年輕族群更高達7成5。卓冠廷觀察，台灣人面對中共日復一日的高壓威脅，從上個世代經歷過台海危機，到這個世代天天聽到共機擾台甚至越過中線，實際上有很高的抗壓性，也對中國威脅的現狀有相當的認知。

卓冠廷也表示，提升台灣防禦能力的關鍵關乎人們對戰爭和自我防衛的認知是否一致。卓冠廷憂心，台灣近年有非常多企圖弱化台灣防衛的言論，把提升民防訓練、緊急疏散準備、提升現代化武器等等的措施全部導向「這樣做是挑起戰爭」的風向，目的就是利用民眾憂心的情緒來阻止台灣提升自我防衛能力，恐會混淆「反戰」概念，推廣「反防禦」。

民眾缺乏國際觀

對此，陳俐甫指出，以美國為首的民主同盟正不斷提升制衡中國的能力，如日、韓大規模提高軍事預算；美國在菲律賓部署基地，都是為了強化防堵中國的量能。但他無奈的說，民眾只關注台海危機的議題，未能將中國威脅放在國際的大脈絡下思考。

「民眾沒有戰爭感是不對的，因為中國戰爭侵略的可能性依舊存在，」陳俐甫強調，這主要是因為台灣民防演習的強度相當薄弱，演習不僅在下午時段舉行、捷運也照跑，跟實際的戰爭狀況相去甚遠，也導致大家不知道「真正的軍事演習為何」，也嚴重缺乏對戰爭的憂患意識。

找胖虎當朋友

陳俐甫說，「台灣從來沒有要改變現狀，都是中國單方面試圖改變狀況」，而防止兩岸發生衝突的方式就是：建立國防能量、提高國民戰鬥意志，才能增加敵人的成本，同時，台灣也應不畏懼中國的外交制裁，多多結交國際上的朋友，他比喻說，「畢竟如果有很多胖虎當朋友的話，也沒有人會敢欺負你。」

卓冠廷表示，蔡英文總統的談話相當明確，「戰爭不是台灣的選項，也不是世界的選項。」即便台灣與全世界一樣希望和平，但世上仍有人會把戰爭當作選項，那就是侵略者。卓冠廷舉例，西藏簽署和平協議後，把侵略從「戰爭」變「維穩」，換來的就是種族清洗；烏克蘭與俄羅斯文化種族高度相合、烏克蘭過去也配合俄國種種要求，仍阻止不了俄國侵略。

他認為，台灣安全的考量不只是對外以民主團結各方陣營，對內也要建立人民「備戰才能止戰」的共識。

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