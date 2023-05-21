美軍宣稱共同作戰圖像合作進程曝光 迅安系統可望升級

美國陸戰隊退役中將盧德（Steven Rudder）日前抵台宣稱，台美現階段最重要合作進程，是讓雙方能夠共同操作相同軍備，武器系統能夠連結，使用相同的指管通情系統溝通，在戰場能有共同作戰圖像。面對國軍「迅安系統」將升級的傳聞，國防部表示，國軍現有聯戰指管系統可整合海、空情資與武器系統，建立共同作戰圖像，續依敵情威脅及科技發展趨勢，精進指管系統效能，以確維國軍整體安全。

國軍「迅安系統」是台美共同開發「博勝案」的代名詞，博勝案當年建構完成後，遭逢國軍「精進案」部隊編制更迭與通信少將羅賢哲共諜案，必須大幅調整，最後定案版本，就是迅安案，但仍舊是美軍Link16戰術鏈的架構，「理論上」可與美軍與北約盟國共通。

由於「迅安專案」是台美共同所建構，講究互通，整個系統都是英文介面，相當複雜，各部隊指揮部、各軍艦與重要偵蒐天線場，都培訓有「迅安操作手」，專責操作系統，須定期簽證確保熟練。而系統由原固定陣地，現三軍也發展出機動戰術車輛，可機動分散部署。

但「迅安專案」現階段僅納入海、空軍與作戰區，作戰區以下的地面部隊則未納入，陸軍因此委託中科院以「銳指專案」為名，比照美陸軍地面部隊的指管系統（ABCS, Army Battle Command System），由中科院研製中文介面的旅營級指管系統，下轄包括部隊動態管制、情資分享、砲兵火力支援、野戰防空預警、勤務支援作業、氣象與地形分析、指揮所作業等數個次系統，但只限用國軍戰術單位，無法直接與美軍構聯。全案目前正進行裝備招標採購。