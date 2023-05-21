美軍宣稱共同作戰圖像合作進程曝光 迅安系統可望升級
美國陸戰隊退役中將盧德（Steven Rudder）日前抵台宣稱，台美現階段最重要合作進程，是讓雙方能夠共同操作相同軍備，武器系統能夠連結，使用相同的指管通情系統溝通，在戰場能有共同作戰圖像。面對國軍「迅安系統」將升級的傳聞，國防部表示，國軍現有聯戰指管系統可整合海、空情資與武器系統，建立共同作戰圖像，續依敵情威脅及科技發展趨勢，精進指管系統效能，以確維國軍整體安全。
國軍「迅安系統」是台美共同開發「博勝案」的代名詞，博勝案當年建構完成後，遭逢國軍「精進案」部隊編制更迭與通信少將羅賢哲共諜案，必須大幅調整，最後定案版本，就是迅安案，但仍舊是美軍Link16戰術鏈的架構，「理論上」可與美軍與北約盟國共通。
由於「迅安專案」是台美共同所建構，講究互通，整個系統都是英文介面，相當複雜，各部隊指揮部、各軍艦與重要偵蒐天線場，都培訓有「迅安操作手」，專責操作系統，須定期簽證確保熟練。而系統由原固定陣地，現三軍也發展出機動戰術車輛，可機動分散部署。
但「迅安專案」現階段僅納入海、空軍與作戰區，作戰區以下的地面部隊則未納入，陸軍因此委託中科院以「銳指專案」為名，比照美陸軍地面部隊的指管系統（ABCS, Army Battle Command System），由中科院研製中文介面的旅營級指管系統，下轄包括部隊動態管制、情資分享、砲兵火力支援、野戰防空預警、勤務支援作業、氣象與地形分析、指揮所作業等數個次系統，但只限用國軍戰術單位，無法直接與美軍構聯。全案目前正進行裝備招標採購。
由於盧德在台公開宣稱台美現階段最重要合作進程是在戰場能有共同作戰圖像，國防部對此諱莫如深，未回應各界要求說明詢問。而近傳隨我接收美國岸置魚叉反艦飛彈系統，美方有意藉此供售我海上作戰指管用的LINK22系統技術，並已取得全體北約會員國同意，國防部表示，國軍現有聯戰指管系統可整合海、空情資與武器系統，建立共同作戰圖像，續依敵情威脅及科技發展趨勢，精進指管系統效能，以確維國軍整體安全。
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