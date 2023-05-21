志願役調薪 國防部：依行政院軍公教整體調薪政策辦理

立委要求評估義務役役期延長一年後提高待遇，也考慮提升志願役待遇，國防部不置可否，國防部表示，將依據行政院軍公教整體調薪政策指導辦理。

國防部說，依軍人待遇條例規定，志願役軍人待遇區分本俸及加給，義務役軍人待遇區分薪額及加給；另依條例第5條規定，加給區分職務加給，專業加給，地域加給及勤務加給。

國防部表示，志願役官士兵基本待遇，包含本俸、專業加 給及志願役勤務加給，另依單位駐地，任務屬性， 工作危險，專業技術及勤務繁重等特性，可支領 地域加給，戰鬥部隊加給，戰航管加給，海勤加給及空勤加給等16項勤務加給。

國防部指出，志願役二等兵基本待遇3萬5320元、一等兵3萬7040元、下士4萬1450元及少尉5萬560元，配合義務役役期延長一年，一年期義務役二等兵基本待遇為薪額及專業加給，合計2萬320元、一等兵2萬2040元、下士2萬6450元及少尉3萬5560元。志願役與一年期義務役同階兩者基本待遇相差1萬5000元，志願役分發至外離島戰鬥部隊服役，差額擴大為2萬8760元。

國防部表示，國軍志願役官士兵待遇調整，依據行政院軍公教調薪政策指導，國防部配合辦理。配合義務役役期延長一年，國防部現階段置重點於精實國軍訓練與提升戰力發揮，義務役薪資調整後，志願役與義務役待遇仍具相當差異，國防部將依據行政院軍公教整體調薪政策指導辦理。