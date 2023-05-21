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海巡署接收迅指裝備與訓練 戰時接受作戰區指管

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為海巡艦艇配備鎮海火箭彈發射畫面。圖／海巡署
圖為海巡艦艇配備鎮海火箭彈發射畫面。圖／海巡署

海巡署今年陸續接裝國軍迅指專案相關指揮管制裝備，藉由訓練加強官警熟悉海軍通信系統操作舆職能，提升平戰任務執行能力。除戰時海上艦艇歸屬海軍管制外，應急戰備生效後，岸巡部隊將納入作戰區管制。

海委會向立法院提出報告，海巡署依法維護台灣地區海域及海岸秩序，依據國防法第4條，在應急作戰階段生效時，依行政院命令納入國軍作戰序列，根據平戰轉換作業規範，分由國軍各作戰指揮單位指揮。

海委會表示，戰時海巡艦船依據海軍海巡兵力戰時運用規畫，在應急戰備階段生效時，納編海軍62特遣部隊，完成相關平戰轉換整備，遂行聯合防衛計畫所賦予任務；另600噸安平级巡防艦依海巡署與國防部所訂有關計畫，完成平戰轉換整備，執行飛彈射擊任務時，由海軍檢討人力，支援安平級艦遂行指揮管制及飛彈系統操作。岸巡各巡防區統合岸海巡隊能量，原地協助國軍各作戰區、防衛部賦予的戰時任務。

海委會指出，海巡署已與國防部簽訂強化海域情資通報協定、海上任務綜合支援協定及陸上任務綜合支援協定等協定，遇狀況時可相互支援協同應處，依國軍訓練周期，配合國防部年度執行相關重要演訓，如精實訓練、海強操演、漢光演習實施訓練。

海委會說，海巡署已派安平級艦參加海軍111年精實訓練、海強操演、精準武器射擊訓練，由安平艦實施雄風二型飛彈射擊；漢光演習由成功艦實施鎮海火箭彈7發射擊，協同海軍共同執行、驗證平戰轉換及制海作戰能力。

海委會說，今年起海巡將參加迅指裝備訓練，加強官警熟悉海軍通信系統操作舆職能，提升平戰任務執行能力。

海軍以海威專案向中科院採購迅指系統作戰指揮網兩部分，CS/PRC-37背負式通信機124套，艦載移動台130套，網管中心兩套，中繼台10套，派遣台6套，部署在海巡署鎮海機房、巡防區與負責射擊雄二、三反艦飛彈的安平級艦上，作為戰時岸海海巡部隊與各作戰區構連使用，迅指系統去年六軍團第三作戰區完成測試。

海巡署 海軍 漢光演習 國軍

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