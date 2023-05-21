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國軍漢光兵推甫落幕 共軍海空兵力進入我ADIZ

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部21日公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」。圖/國防部
國防部21日公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」。圖/國防部

國防部上午發布中共解放軍台灣海周邊海空域動態，國軍昨天偵獲共機24架次，其中有12架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域。

時值我漢光39號兵推結束隔日，共軍海空兵力頻繁在台海活動，受到關注。

國防部表示，自5月20日6時至21日6時止，國軍偵獲共機24架次，共艦5艘次，持續在台海周邊活動。逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域的共機，有12架次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部公布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，15架逾越海峽中線及其延伸線的共機，有一架BZK-005無人機，自西南空域穿行巴士海峽，抵達我東部外海空域來回，東部外海有一架艦載直九反潛機升空，顯示有共艦活動；台灣海峽中線由北到南分别有殲轟-7機1架次、蘇愷-30機兩架次、TB-001無人機1架次、殲-11機4架次、殲-10機兩架次越過中線。

海峽中線 國防部 台海 中共 解放軍 國軍 台灣海峽

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