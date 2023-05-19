【專家之眼】菲重返親美抗中路線 南海動作頻頻恐出事

近期，菲律賓在南海動作頻頻，菲中南海衝突不斷發生。如果美國拜登政府持續擴大聲援馬尼拉南海主張和行動，菲方也不克制，中共勢必被迫做出必要反應，屆時，南海爆發新一輪嚴重衝突恐難避免。

改採「親美抗中」外交路線的小馬可仕政府似乎認定背後有美國老大哥的撐腰，因此，南海政策作為明顯轉趨強硬，大膽挑戰中共在南海所畫紅線，此包括捍衛南沙各島礁之領土主權與劃定海域和開發資源的權益。

去年11月，菲中在南海發生首度摩擦，主要涉及中共海警在菲國所控制中業島附近海域「強行扣押」被菲海軍撈起但屬中共擁有的火箭殘骸一事。為此，菲國眾議院曾通過一個譴責中共的決議。

今年2月初，菲指控中共海警在南沙仁愛礁附近海域以「軍事級雷射」照射其海岸防衛隊船艦，導致人員暫時失明。就此事件，小馬可仕召見中共駐菲大使，表達「嚴重關切」。

3月，菲律賓軍方表示，在中業島周遭海域發現42艘船隻，包括一艘中共海軍的護衛艦、一艘中共海警船、及40艘「民兵船」。菲方發表聲明稱中共船隻不符合無害通過權之行使條件，已侵犯菲國領土主權。

同月，菲海警隊的一架飛機搭載記者飛臨存在爭議的南沙群島上空時收到無線電傳來中共海警船「馬上離開」的要求。中共海警船無線電操作員喊話7次，包括「你們已進入中國島礁（四周海域）並構成安全威脅，為避免誤解，馬上離開」。

四月下旬，中共海警船在南海攔截菲律賓巡邏船駛近有主權爭議的仁愛礁，雙方一度極為接近，險些相撞。菲方指控中共海警船採取「危險操作」及「挑釁策略」；中方則反控菲國船隻「刻意挑釁」。

5月初，小馬可仕訪美時表示，和中共在南海的爭議，是他最擔心的，也是菲國境內最重要的議題。

5月中旬， 菲律賓再度派遣巡邏艦接近仁愛礁海域，期間一度包圍了一艘中共海警船。此外，菲律賓海岸防衛隊發言人表示，已在南海專屬經濟區內放置導航浮標，以宣示對南沙群島的主權。

近期，中菲在南海所發生衝突的地點主要圍繞在中業島、黃岩島 (民主礁)、以及仁愛礁附近海域，雙方都宣稱擁有主權。

面對強大軍力的中共，菲律賓之所以膽敢採取強勢挑戰中共立場的主因無疑與美國在背後慫恿與支持有關。

小馬可仕總統上台後揚棄前朝政府「疏美親中」政策，改走「親美抗中」路線。基此，菲律賓積極與美國商討《強化國防合作協議》的執行內容、討論美方重返菲國前海軍基地蘇比克灣之可能、擴大舉行美菲軍演、商討1951年《美菲共同防禦條約》適用與解釋等議題。

4月，菲美進行兩國史上最大規模「肩並肩」聯合軍事演習。2月與4月，美國務院相繼發布挺菲聲明，譴責中共在南海採取強勢威嚇菲律賓的執法作為，並表明1951年《美菲共同防禦條約》適用於南海。

5月初，菲美在華盛頓簽署一份長達六頁的雙邊防務準則。這是兩國自1951年簽署《共同防禦條約》後首次發布具體的防務準則，其中特別提到，在有爭議的南海出現的攻擊，包括針對菲律賓海岸警衛隊的攻擊，可觸發防禦條約有關採取共同軍事防衛行動的規定。

面對菲律賓的挑釁，中共會軍事行動取回被菲國所占領包括中業島在內的八、九個南沙島礁嗎？限於當前國際法與國際關係解決國與國間爭議的法律規定和原則，以及受中共已簽署政治文件的約束，例如，《南海各方行為宣言》，採取此反制行動選項的可能性應該不存在。

但如果中共決定在黃岩島進行抽砂填海工程，將黃岩島建造成類似美濟礁或永署礁的人工島礁，或以可能造成海洋汙染威脅為理由，要求菲律賓拖離或由中共強行拖離坐灘在仁愛礁上之廢棄二次世界大戰軍艦，此存在可能性嗎？

倘若中共採取此行動，勢必引發南海菲中嚴重衝突。採取「疏美親中」政策的杜特蒂總統曾警告過，一旦中共在黃岩島填海造陸，此將構成跨越菲國所畫紅線，嚴重影響兩國關係。

菲律賓不太可能自行拖離坐灘仁愛礁的軍艦，但面對中共強行拖離的動作，肯定會做出強烈反應。

影響中共是否採取上述行動的主要因素應該是美國的可能反應。自2013年開始，美國政府就表態反對中共在南海填海造陸。鑒於黃岩島距離菲國本土更近，一旦完成填海造陸，黃岩島將會變成一把插在菲國專屬經濟區的匕首，嚴重威脅菲國安全，美國勢必反對。

由於仁愛礁涉及菲國所主張領土主權，倘中共採取強制拖離廢棄軍艦與撤離駐守艦上菲國海軍陸戰隊的動作也可能引發《共同防禦條約》的適用問題。

以上情境可能發展攸關南海和平與穩定是否得以維持，值得吾人密切追蹤觀察。