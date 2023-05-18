海軍耗資近3億元進行新一代輕型巡防艦原型艦監造

今年初因性愛影片外流，和男友一起被國軍強制提前退伍的陳姓女中尉輔導長，在成人直播平台業者遊說下，以綽號「內內」出道。她首度網路直播，最高峰時曾有1.6萬人在線，粉絲「抖內」（打賞）達6萬元，創下平台流量紀錄。 內內答覆網友提問時，對當初營內自拍性愛的行為，她說，「我是老鼠屎，但不能因為這樣子，就說整個國軍都很爛」。事發後，國防部很保護她，努力幫她追查洩漏與轉傳影片者。至於影片洩漏原因，她認為是配合軍方規定，將手機灌錄MDM程式時被偷拍。內內表示，因外流影片上有裂痕線，和她手機螢幕裂痕線一致。 到底MDM是什麼？是否真的可能發生灌錄程式時，導致個人私密影片洩漏？

2023-05-18 12:00