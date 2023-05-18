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海軍耗資近3億元進行新一代輕型巡防艦原型艦監造

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中科院預想中的輕型巡防艦。圖／取自中科院影片
中科院預想中的輕型巡防艦。圖／取自中科院影片

國防部今天發布新一代輕型巡防艦監造專業服務案決標，耗資2億8000萬元由財團法人船舶暨海洋產業研發中心，實施防空型丶反潛型輕型巡防艦原型艦各一艘興建工程監造。

海軍輕型巡防艦兩艘原型艦標案，由中信造船廠以90億5000萬元台幣得標，按海軍期程，防空型丶反潛型輕型巡防艦原型艦各一艘，船廠今年6月底前開工，2026年10月底前交艦。

中信與台船先前曾競標，海軍要求極速必須達到30節，以對應共軍艦艇。如此一來，主機選擇不多，台船鎖定英國R廠主機，價格高昂，中信向海軍允諾達成目標沒有問題，傳是勝出關鍵。

海軍堅持品質，全案花費2億8000萬元預算，由財團法人船舶暨海洋產業研發中心監造與設計，履約時間從明天開始至2026年11月15日。

海軍 中信

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