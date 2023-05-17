影／南韓黑鷹特技飛行隊再度過境高雄 航迷搶拍

民國80年在中正預校陸軍官校入伍的C先生，回憶那看來不長的十周，但在不論體能上的操練，或心境上的磨練，卻都成了一生帶著千金不換的回憶。期間經歷半蹲三溫暖、全連因有人馬桶沒沖乾淨被班長要求輪流拿牙膏蓋裝水沖、筷子夾豌豆、班長請喝「舒跑」、半蹲三溫暖，種種不合理甚至無人性的磨練，卻在結訓時因為連長的一席話，讓他有的對軍事訓練、戰場、戰爭有了新體悟。

2023-05-17 07:00