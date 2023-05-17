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影／南韓黑鷹特技飛行隊再度過境高雄 航迷搶拍
韓國空軍黑鷹特技飛行表演隊將前往馬來西亞蘭卡威航展展演，今天上午9架T-50教練機及1架C-130運輸機再度飛抵高雄國際機場整補，這也是今年韓國黑鷹飛行隊第二度出國並選擇高雄降落加油，由於難得有外國軍機降落高雄，吸引大批航空迷前來圍觀，相機快門按不停。
韓國空軍黑鷹（Black Eagles）特技飛行隊T-50教練機上午從韓國濟州機場起飛，在中午11時左右九架黑、黃、白塗裝的T-50教練機一一降落，外觀十分顯眼，機尾還有南韓國旗塗裝，讓等候許久的航空迷們相機拍不停，之前由於疫情的關係韓國黑鷹特技飛行隊有整整四年沒有出國表演，從去年八月到現在該隊已經出國表演三次，每次去返程都選擇高雄小港機場進行加油整補，上次黑鷹來是今年三月，才隔兩個月再度過境台灣，這次航經台灣、菲律賓、將前往馬來西亞參加一年一度蘭卡威航空展，也讓航空迷們興奮不已。
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