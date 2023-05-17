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民進黨政府推延長兵役一年國防部漫畫宣傳當一年兵驕傲

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部透過軍媒在IG上宣導須當年一年的原因。圖／取自國防部青年日報IG
國防部透過軍媒在IG上宣導須當年一年的原因。圖／取自國防部青年日報IG

明年義務役兵役將延長為一年，國防部在網路社群以漫畫向民國94年次役男解釋為什麼當一年兵，原因是因為中共對台文攻武嚇，為了國家安全，我們必須適時調整國防策略，當兵一年可換來國家安全，一定是值得，而且深感驕傲的一年。

國防部透過漫畫呈現中共軍力突破第一島鏈的概圖，模擬軍訓教官口吻，向94年次役男表示，想必各位同學都知道，從113年1月1日起，將回復一年期義務役。面對學生詢問，為何他哥只要當四個月，為什麼現在要回復成一年？教官答道，中共從未放棄武力犯台，近年來更是對我國不斷進行文攻武嚇，企圖動搖國人民心士氣。為了國家安全，我們必須適時調整國防策略。

國防部說，強敵環伺的以色列，接鄰北韓的南韓義務役役期，最少也是一年以上。為期一年的兵役，可以換來國家的安全，這一定是值得，而且深感驕傲的一年。

國防部 中共 兵役

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