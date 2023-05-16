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台薦美海巡學院就讀遭打回票 海巡署：不影響台美合作

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為美國海岸防衛學院學生學習無人機操作與結構。圖／取自美國海岸防衛學院官網
圖為美國海岸防衛學院學生學習無人機操作與結構。圖／取自美國海岸防衛學院官網

台美海巡簽署備忘錄強化合作，每年由我海軍官校推薦成績優異學生赴美海岸防衛學院就讀。但今年美海防學院拒絕我方派員入學，引起關注。海軍說，我國今（2023）年未完成推薦，是因為薦訓學生未通過語文測試；海巡署則說，海巡署今(2023)年薦送人員雖未獲錄取，仍得於113年再辦理薦送作業，不影響4年內薦送最多3名就讀名額，台美合作不受影響。

台灣與美國2021年簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，內容明定我國每年可派遣一名公費生赴美就讀美國海岸防衛學院，經我國內部協調，由海軍官校每年固定派遣，現已有兩人在美就讀。海委會向立法院報告美國海岸防衛學院同意海巡署申請2025年班國際學生員額1名，但實際上美方今（2023）年並未核准我海軍官校派員就讀。

據了解，海軍官校今年有5名學生通過托福考試，但美海防學院今年拒絕我方入學申請，因此海官只能送3名學生赴美軍校就讀。外界質疑，所謂台美海巡深化合作可能不如實際情形。

但海巡署今天表示，為吸取美方最新軍事教育，培育未來海巡專業人才，海巡署於2021年請國防部協助向美國海岸防衛學院爭取1名員額於該學院就讀，並獲復美方同意海巡署申請，海巡署遂委請海軍軍官學校，依該學院國際學生申請程序、作業時程辦理申請入學。

海巡署說，海軍軍官學校自110年起規劃每年度薦送學生赴美國海岸防衛學院就讀四年，且同一年度內至多3員，並於畢業後分發至海巡署任職，海巡署已於110年及111年各薦送1名學生至該學院就讀。

海巡署表示，遴選程序是由海軍軍官學校依學業、英語、德行及體能成績等項目先行甄選3名學生，再參加AIT(美國在台協會)面試後，報送美國海岸防衛隊學院參加甄選，該學院並以遴選國際生方式辦理。

海巡署表示，推薦學生錄取與否，是由美國海岸防衛隊學院依國際學生申請程序辦理，其申請入學審查是以全部申請人評選審查制度，考量同一年度至多可3名學生就讀，海巡署112年薦送人員雖未獲錄取，仍得於113年再辦理薦送作業，並不影響四年內薦送最多3名就讀名額，亦無影響台美合作。

海軍司令部今天表示，海軍依「甄（薦）選國外軍校學生規定」及學生意願辦理薦訓，並由美方對各國實施入學資格綜合評選。而今年薦訓美國軍校4所，錄取3所，但美國海岸防衛學院薦訓學生語言成績未獲錄取，持續加強學生語文能力訓練，以維後續薦訓順遂。

海巡署 美國在台協會 海軍司令部

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