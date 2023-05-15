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海巡安平級巡防艦進度大超前 管碧玲：加裝武器重在執法

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
海巡人員也要與海軍演練作戰。記者古和純／攝影
海巡人員也要與海軍演練作戰。記者古和純／攝影

海洋委員會主委管碧玲今天首度主持「安平級600噸巡防艦、新型35噸巡防艇」交船下水典禮，由於，安平艦可加裝雄二、雄三飛彈及鎮海火箭彈等武器系統，管碧玲強調「重在執法，並非宣示主權。」而中信造船董事長韓碧祥指出，承攬國造81艘艦艇，215億經費並沒有賺頭，為了保家衛國。

海委會指出，這次交船的第六艘CG607安平級吉安巡防艦以及第25艘PP-3512新型35噸巡防艇，原進度定在11月底超前半年交船，而600噸安平艦總計要建造12艘，而新型35噸巡防艇有52艘，目前皆已完成半數交船，完成進度達5成。

由於，安平級巡防艦「吉安艦」和「萬里艦」皆可安裝武器設備，具備平戰轉換功能，也就是平時執法、戰時作戰的功能，擁有維護台海安全及區域和平的堅強實力。

管碧玲表示，這兩艘安平艦象徵台灣已邁入「國防自主」里程碑，肩負守護藍色國土的重責大任。海委會指出，安平艦搭載鎮海火箭彈武器系統、20機砲遙控砲塔1門以及平戰轉換預留的16枚雄二、雄三飛彈空間及系統管線，若遇上戰爭狀況，可由海軍迅速換裝反艦飛彈模組，並由海軍派員上艦執行飛彈戰備任務。

不過，海巡署打造海巡為「第二海軍」仍多有爭議，對此，管碧玲表示，「器械使用條例，已完成修法，更臻完善。」她強調是對岸誤解我國在「海巡用砲權」上的論述。此次，國造最強艦艇重在捍衛藍色疆土以及台海漁船安全。

吉安艦下水試航。圖／海委會提供
吉安艦下水試航。圖／海委會提供
海委會主委管碧玲（中）今天主持海巡艦艇交船儀式，中信造船董事長韓碧祥（左）表示，進度超前完成5成。記者古和純／攝影
海委會主委管碧玲（中）今天主持海巡艦艇交船儀式，中信造船董事長韓碧祥（左）表示，進度超前完成5成。記者古和純／攝影
海委會主委管碧玲與多位立委登上吉安艦視察。記者古和純／攝影
海委會主委管碧玲與多位立委登上吉安艦視察。記者古和純／攝影
鎮海火箭彈系統（2.75火箭彈）1門，水砲射程120米。記者古和純／攝影
鎮海火箭彈系統（2.75火箭彈）1門，水砲射程120米。記者古和純／攝影
萬里艦今天舉行下水儀式。記者古和純／攝影
萬里艦今天舉行下水儀式。記者古和純／攝影

雄三飛彈 管碧玲 海巡署

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