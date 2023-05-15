潛艦國造 台船規畫蔡總統9月主持下水

面對國防部聲明未認同國安會諮委黃曙光潛艦國造原型艦九月「下水」的主張，台船董事長鄭文隆日前受訪時公開支持黃曙光表示，所有船段預計九月中旬完成對接，原型艦可超前在九月底達到「下水」節點，並將立即泊港測試，進行出海測試時他將隨行。台船內部指出，已規畫九月底由蔡總統主持下水儀式。

國防部長邱國正繼在立法院確認明年不會編列潛艦國造後續艦預算後，對於黃曙光首度公開提出原型艦九月「下水」論，他八日在立法院外交及國防委員會再次向立委承諾，將堅持不會提前下水。本報詢問國防部，是否支持潛艦小組召集人黃曙光、台船主張潛艦國造原型艦於九月舉行「下水」儀式的說法，截至昨天截稿為止，國防部暫無回應。

鄭文隆接受中央社專訪表示，潛艦原型艦共有六個船段及上方的一個帆罩段，目前第二、三、四、五個船段已完成對接，且包括戰系等軟硬體設備均已完成安裝；僅剩可由台船獨力完成的焊接工作，在台船三班制、廿四小時施工下，預計九月中旬可將全數船段及帆罩對接完成，並超前在九月底達到「下水」節點。

鄭文隆表示，封殼後立即進行較耗時的泊港測試（ＨＡＴ），完成後再實施二至三天的出海測試（ＳＡＴ），並進行下潛、轉彎等各項戰術動作，隨後交艦給海軍，由海軍進行作戰測評，測評方式包括發射魚雷，最後才能成軍正式投入戰備序列；他和黃曙光一樣，屆時也將隨艦出海。

台船內部表示，台船原保守估計最晚十月完成對接，現已確認九月中可提前完成，已著手規畫在九月底安排蔡總統主持原型艦「下水」儀式。