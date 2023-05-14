國軍漢光39號兵推明起展開 傳官兵收假嚴陣以待

國軍今年「漢光39號」「電腦輔助指揮所演習」，將自明（15）日起至19日實施，三軍主要領導幹部將在美軍觀摩團參與下，運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，實施5天4夜、連續24小時的對抗演習。

這項「電腦輔助指揮所演習」將在明晨6時的「電光操演」召回演習後展開。但社群流傳，軍方原規畫15-19日演習時間不管制休假，但因應電光操演，復要求全軍部隊今（14）晚24時前全部人員都須收假在營，等到明晨發布電光操演後再正常休假，不少原可跨夜連休的官兵只剩單8小時「點放」，惹來不少抱怨。

國防部表示，今年「電腦輔助指揮所演習」，從去年因應疫情而實施的圖上兵棋推演，回歸「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」電腦兵推，將考驗指揮官作戰決策、幕僚參謀判斷及後勤支援，以及各種臨機戰況處置。今年將由國防大學校長劉志斌率學官擔任攻擊軍，由甫接任參謀總長的梅家樹率部隊擔任防衛軍實施對抗，國防部雖稱推演沒有勝負之分，但兩名海軍高階將領的對抗，受到矚目。

漢光39號演習實兵操演規劃在7月24至28日實施，演習重點包括「精進戰力保存」、「強化海上截擊與護航能力」、「提升國土防衛作戰效能」、「堅韌後勤支援措施」與「防疫措施」等。