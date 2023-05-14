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潛艦國造原型艦9月下水 台船、國防院出面力挺

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
台船董事長鄭文隆。圖／本報資料照
台船董事長鄭文隆。圖／本報資料照

台船董事長鄭文隆今天表示，他對潛艦國造很有信心，不會愧對國家。國防安全研究院透過專文表示，潛艦國造在規畫與建造過程，不斷遭受惡意攻訐，原型艦將下水，團隊以事實說話，所有流言蜚語不攻自破，讓潛艦國造得以撥雲見日。

鄭文隆接受中央社訪問說，原型艦所有船段預計9月中旬完成對接，完成下水節點後，進行泊港測試（HAT），出海測試（SAT）時，他將隨行。

鄭文隆表示，潛艦共有6個船段及上方的帆罩段，目前第2、3、4、5個船段已完成對接，包括戰系等軟硬體設備均完成安裝；由於接下來僅剩可由台船獨立完成的焊接工作，在台船三班制24小時施工下，9月中旬可將全數船段及帆罩對接完成，9月底達到下水節點。

鄭文隆說，封殼後，立即進行較耗時的泊港測試，完成後，再實施兩天至三天的出海測試，進行下潛、轉彎等各項戰術動作，隨後交艦海軍，由海軍作戰測評，測評方式包括發射魚雷，最後才能成軍正式投入戰備序列。

鄭文隆表示，台灣社會有個毛病，就是很愛唱衰未完成的重大工程，但台船的工程師很會忍耐，現在終於要開花結果，我們沒有愧對國家。

鄭文隆指出，潛艦與水面艦國造差異在於，台船與海軍未曾執行過，從建案初期就由台船、海軍研究發展中心、海軍256戰隊、國家中山科學研究院合署辦公，四個單位沒有所謂甲乙方，是夥伴關係。

中央社統計打造潛艦動員約990人，包含台船861人、中科院約30人、海軍256戰隊約40人、海軍海發中心約34人，及國防部駐廠7名軍官。

鄭文隆表示，台船本身有聘請外籍顧問，加上海軍聘請高階顧問團協助，他對潛艦國造很有信心。

國防部智庫、國防安全研究院也發布最新即時評析，戰略與資源研究所助理研究員江炘杓支持潛艦9月下水的主張，他表示，潛艦國造在規畫與建造過程，不斷遭受惡意攻訐，原型艦將下水，團隊以事實說話，所有流言蜚語都不攻自破，讓潛艦國造得以撥雲見日。

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