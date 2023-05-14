國軍的母親節 國防部：萬千慈母之愛 匯聚成家國之愛

國防部發布母親節形象影片，陸海空各以軍職、軍眷媽媽為訴求，描述軍中母親樣態，將母親愛護兒女概念引申為國家的保護。國防部說，希望藉由影片祝福全天下母親平安快樂，藉此凝聚愛國心。

國防部往年都會在各個節日製作文宣影片，藉以形塑軍人形象。今年母親節陸軍「溫柔的力量」、空軍「堅定的理由」，都是以軍職媽媽如何兼顧家庭與軍中工作為訴求；海軍以「軍眷媽媽」對身為艦長的兒子，有著無盡思念與擔憂。

國防部表示，今年的母親節影片的主題是「她」，以第三人稱表達母親的偉大，她以子女為中心，帶著我們一步步向前。她支持我們勇敢探索，期待每一次的發現和分享。她給我們一雙翱翔的翅膀，是永遠的幸福推手，牽著子女自信成長。

國防部說，影片的後半段影片重點，一般以第三人稱稱呼國家，也是用她字。希望將母親愛護子女的精神，影片中以感性口吻稱，萬千慈母的愛，匯聚成另一個她。帶領大家，抵擋敵人，用青天白日滿地紅，捍衛我們的民主與自由。

國防部表示，希望藉由這一部影片，凝聚國人愛國心，祝福全天下的母親平安快樂，中華民國物阜民安。