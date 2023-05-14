快訊

陳建仁確診緊急取消行程 行政院：在家休養實施0+n

預防肌少症就要把肌肉練多 骨科醫詳解做什麼運動才能增肌

悠遊卡「嗶」沖繩半年僅賺幾千元 柯「了不起成就」挨轟打腫臉充胖子

國軍的母親節 國防部：萬千慈母之愛 匯聚成家國之愛

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
今（14）日是母親節，國防部發布節日形象影片。圖／取自國防部影片
今（14）日是母親節，國防部發布節日形象影片。圖／取自國防部影片

國防部發布母親節形象影片，陸海空各以軍職、軍眷媽媽為訴求，描述軍中母親樣態，將母親愛護兒女概念引申為國家的保護。國防部說，希望藉由影片祝福全天下母親平安快樂，藉此凝聚愛國心。

國防部往年都會在各個節日製作文宣影片，藉以形塑軍人形象。今年母親節陸軍「溫柔的力量」、空軍「堅定的理由」，都是以軍職媽媽如何兼顧家庭與軍中工作為訴求；海軍以「軍眷媽媽」對身為艦長的兒子，有著無盡思念與擔憂。

國防部表示，今年的母親節影片的主題是「她」，以第三人稱表達母親的偉大，她以子女為中心，帶著我們一步步向前。她支持我們勇敢探索，期待每一次的發現和分享。她給我們一雙翱翔的翅膀，是永遠的幸福推手，牽著子女自信成長。

國防部說，影片的後半段影片重點，一般以第三人稱稱呼國家，也是用她字。希望將母親愛護子女的精神，影片中以感性口吻稱，萬千慈母的愛，匯聚成另一個她。帶領大家，抵擋敵人，用青天白日滿地紅，捍衛我們的民主與自由。

國防部表示，希望藉由這一部影片，凝聚國人愛國心，祝福全天下的母親平安快樂，中華民國物阜民安。

國防部 子女 國軍 母親節

延伸閱讀

母親節鋒面到 南部午後降雨明顯 周四再變天雷雨下2天

影／感恩母親節 福壽山農場彩色魯冰花美麗綻放

港都重現藍寶石歌廳秀 白冰冰、李亞萍憶愛女淚滿面

26年不敢過母親節！白冰冰淚憶白曉燕「沒了就是沒了」

相關新聞

國軍的母親節 國防部：萬千慈母之愛 匯聚成家國之愛

國防部發布母親節形象影片，陸海空各以軍職、軍眷媽媽為訴求，描述軍中母親樣態，將母親愛護兒女概念引申為國家的保護。國防部說...

傳奇U-2機／身上帶多支筆、1人限飛10趟...黑貓中隊駕駛U-2勇闖鐵幕的小百科

著名的U-2「蛟龍夫人」（Dragon Lady）偵察機，終於可能在2026年退役。中華民國空軍身為美方之外的最重要用戶，從1962到1974年，綽號「黑貓」的空軍35中隊，對大陸發動220次偵照行動，犧牲10位飛行員，是U-2服役史上最慘烈的一章。 拜近年媒體開放所賜，許多國人都知道國軍當年曾有駕駛U-2的黑貓中隊，但對於相關任務的細節，仍然一知半解，聯合報數位版整理U-2任務的許多鮮少公開的資訊。

又尋獲簡體字氣球殘骸！陸軍馬防部初步研判結果出爐

陸軍馬防部今晚指出，所轄莒光守備大隊機步連今天傍晚巡查時，於營外道路拾獲氣球殘體，以簡體字標示「上海長望氣象科技股份有限...

國防部：1架次共機擾台西南ADIZ

國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機10架次（其中進入西南空域1架次）、共艦4艘次，持續在台海周邊...

慰勞官兵辛勞 李棟樑赴海陸66旅、空軍司令部勞軍

軍人之友社榮譽理事長李棟樑，一連兩天到桃園龜山的海軍陸戰隊66旅、台北大直的空軍司令部慰勞官兵。李棟樑表示，近日中共解放...

台海戰爭如果開打 首波攻擊階段人民如何因應？

以海島攻防戰而言，「第一波攻擊階段」主要的轟炸目標將是台灣本島以及澎湖、金門等外島上可以起降軍機的機場（包括軍民合用的機場）、分散在各處指揮防空的雷達站台、防空飛彈陣地、全島各處軍事設施，以及重要的軍事指揮控制單位（國防部、陸海空三軍司令部及指揮部）、通信基地與節點（通信網路的連接點）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦