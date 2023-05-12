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慰勞官兵辛勞 李棟樑赴海陸66旅、空軍司令部勞軍

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
軍友社榮譽理事長李棟樑、海軍陸戰隊66旅長魏孝智。圖／軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑、海軍陸戰隊66旅長魏孝智。圖／軍聞社

軍人之友社榮譽理事長李棟樑，一連兩天到桃園龜山的海軍陸戰隊66旅、台北大直的空軍司令部慰勞官兵。李棟樑表示，近日中共解放軍密集在台灣周遭海空活動，國軍身為「沒有加班費」的行業，辛苦程度比以往更高，需要國人更多的支持與鼓勵。因此他除了自掏腰包捐贈慰問金、速食麵、超商早餐券等禮物，在工商界領袖聚會的機會，也會不忘提醒其他人，莫忘記軍人的付出，要給弟兄姊妹多一些肯定。

李棟樑造訪陸戰66旅時回憶，民國103年接任軍友社之後的第一次勞軍行程，緣起就是陸戰隊。那年8月高雄前鎮發生大氣爆，造成民眾與警消慘重傷亡。災後第一時間，敢進入未解除危機的現場搶救的，就是海軍陸戰隊。他因此主動向國防部提出，希望能到南部，慰勞參與救災的有功部隊。66旅長魏孝智少將是當年的陸戰隊兩棲偵搜大隊長，第一時間率部挺進災區，他表示，自己也對九年前那一夜記憶猶新，並感謝李棟樑第七度到66旅勞軍。李棟樑則提醒，請旅上分發慰勞品時，不要忘記正在下基地訓練的單位。

空軍司令劉任遠上將則說，李棟樑與軍友社長期對軍人的照顧，因此邀他來司令部會餐，表達感謝之意。李棟樑表示，每次看到共機擾台的新聞，就會格外感激空軍的辛勞，會想找個機會來向弟兄姊妹表達謝意。由於母親節將屆，他也祝賀在場身為母親的官兵，感謝她們身兼軍職和母職，為國家無私付出。

軍友社榮譽理事長李棟樑到空軍司令部勞軍，致贈小禮物給官兵。圖／軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑到空軍司令部勞軍，致贈小禮物給官兵。圖／軍聞社

陸戰隊 空軍 國軍

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