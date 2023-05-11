氣球事件後首度 蘇利文歐洲見王毅
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）10日到11日在奧地利維也納會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，討論美中關係、全球與區域安全議題、俄烏戰爭和兩岸議題。
這是美中外交高層官員在今年年初中國大陸偵察氣球事件的首次會晤；美軍發射飛彈打下飄入美國大陸上空的中方偵察氣球，交給聯邦調查局（FBI）研究，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）宣布延後訪問中國大陸行程，中方也切斷包含軍方在內諸多對美溝通管道，雙邊關係惡化。
白宮11日表示，蘇利文和王毅在維也納舉行兩天的會談，針對美中關係的重要議題、全球與區域安全議題、俄烏戰爭和兩岸議題等，展開坦率、實在且建設性的討論。
白宮表示，這場會晤是美方致力維持溝通管道暢通，並負責任地管理競爭的作為之一；雙邊同意在去年拜習會所建立的基礎上，維持這項重要的戰略溝通管道，以推動上述目標。
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