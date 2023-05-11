桃園視察教召訓練 蔡英文：盼更多女性士官兵加入

蔡英文總統今天前往桃園市後備旅，視察教育召集訓練情況。她在高山頂營區視察實彈射擊演練，隨後與官兵合影，頒發加菜金。蔡總統說，這次是首次有女性後備軍人加入教召，期待未來有更多女性士官兵加入訓練。

蔡總統表示，今天來到桃園市後備旅第二營，她看到大家實彈射擊演練，希望透過教召訓練，讓大家更熟悉戰時不同的狀況應變，這次教召以實兵實裝方式，讓大家在防衛作戰中處置各種狀況，原則就是就地動員，就地作戰，讓每一位參加教召的人，都有能力守護自己的家園。

蔡總統說，這也是第一次有女性後備軍人加入教召訓練，有14位女性退伍官兵自願參加，有人向公司請假報到，有人暫時離開孩子身邊，希望以實際的行動保護國家，盡一分心力。有一位女上兵說，有國才有家，所以今天就是來保家衛國。

蔡總統指出，各位的加入不僅加強後備軍人戰力，也加強後勤體系，她要請國防部藉由這次女性士官兵參訓的經驗，檢討調整相關配套措施，期待未來有更多女性士官兵加入訓練。