共機頻闖台灣東部 疑國軍愛國者飛彈部隊現蹤台東

大陸解放軍持續對台軍事威嚇，其中軍機、船艦不斷穿越巴士海峽饒行西太平洋的台灣東部海空域活動，昨天數架「轟6」轟炸機進入台灣東南空域。國防部掌握應處外，今早台東公路出現逾30輛疑軍方飛彈車隊機動，民眾看到國軍如此大陣仗，憂心「真的會打戰嗎？」

今晨6點多，台東市臨海路上出現軍方各式輪車武器裝備，往南方向行駛移動，車隊間距長達1公里，中間停等多處紅綠燈路口，超過30輛的車隊，包括疑似飛彈發射車、彈藥補給車、電力發電車、雷達車、指揮車、野戰廚房車及醫療車等，陣仗之大，引起路經民眾目光。

國防部長邱國正日前表示東部地區的防衛，早已納入國軍強化檢討的範圍，此舉也顯示，萬一戰爭真的開打，台灣已經沒有區分什麼前方與後方，將「處處是戰場」，因此國軍也必須「時時做訓練」。

軍方專家表示，因應共軍可能從東部海域對台奇襲，海軍有兩艘飛彈巡防艦在台灣與蘭嶼間海域，進行反潛偵測及配合陸上長程預警雷達、空中及岸際雷達、海軍蒼穹專案機動遠程雷達車等，進行制海制空反機、反艦、反飛彈聯合防空演習，其中也包含了飛彈車的機動部署。