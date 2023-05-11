我增購海馬士 美允提前2026交裝

國防部昨天表示，我國陸軍「轟雷專案」第二階段對美增購十八套M142海馬士多管火箭系統，已簽署發價書，全案主要裝備可提前至二○二六年完成交裝。

陸軍「轟雷專案」原預計採購十一套海馬斯多管火箭，預算編列一百五十一億四千多四百萬元；而「銳霆專案」對美採購原已宣布輸出的四十輛M109A6 155公厘自走砲車，遭美以「受俄烏戰爭影響」爲由取消，另要求我以原案預算一百七十三億八千五百萬元的預算額度，增購十八套海馬士多管火箭系統取代。據國防部公開與美簽約價格，全案金額為新台幣兩百七十億六千六百一十九萬五百元。

軍方曾評估，「轟雷專案」第二階段採購將讓陸軍擁有二十九套射程三百公里的裝備，可達到美方評估壓制中國大陸東南沿岸軍事目標所需。

不過，我國原已擁有與海馬士系統性能相近的雷霆二千多管火箭服役，並有性能提升的「雷昇專案」執行中，陸軍則極度需要目前我無法自製具備數位彈道計算能力的自走砲車。美拒輸出我無法自製軍備，而以我已具備的戰力瓜代。一般認為海馬士系統輸台將影響雷霆二千系統後續發展。

國防部說，全案增購的系統裝備，原規畫二○二七年實施交運，美方因應我方需求，調整獲裝優序，全案主要裝備可提前至二○二六年完成交裝。