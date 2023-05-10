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國防部270億採購海馬士火箭 2026年提前交貨

聯合報／ 記者程嘉文
M142海馬士（HIMARS）火箭系統。圖／美國國防部資料照
M142海馬士（HIMARS）火箭系統。圖／美國國防部資料照

美國出售M142海馬士多管火箭給我國，國防部今天公開與美簽約價格，金額為新台幣270億6619萬500元，全案2028年9月15日完成，國防部表示，29輛火箭發射車提前到2026年交貨完畢，後兩年是部隊接裝訓練與後續零附件到貨。

HIMARS是美國陸軍M270多管火箭系統（MLRS）的輕量版，以六輪卡車取代M270的履帶發射車，火箭攜帶量減半，但擁有更高機動。每輛M142可攜帶6枚227公釐火箭彈，或一枚射程300公里的MGM-140陸軍戰術飛彈（ATACMS）。

陸軍採購HIMARS以遠程精準火力打擊系統建案，計畫代號轟雷。2020年10月，美國政府宣布批准售台11輛M142發射車，以及64枚MGM-140飛彈，不包含火箭彈。

拜登政府時代，取消原訂40輛M109A6自走砲軍售，改為採購18輛M142與864枚火箭彈，MGM-140總量由64枚增加到84枚。

軍方官員表示，第一批11輛HIMARS發射車，2024年抵台，預期一年內可形成初始戰力，至於完整戰力要等2026年第二批發射車與火箭彈運交之後，逐步建立。

M142海馬士（HIMARS）火箭系統。圖/美聯社
M142海馬士（HIMARS）火箭系統。圖/美聯社

火箭 國防部

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