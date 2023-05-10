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【重磅快評】退伍創新高 好男不當兵？

聯合報／ 主筆室
國防部提交國會的去年志願役兵員報告有四○六六人選擇退伍，創下歷年最高數字。圖／聯合報系資料照片
國防部提交國會的去年志願役兵員報告有四○六六人選擇退伍，創下歷年最高數字。圖／聯合報系資料照片

國防部提交國會的去年志願役兵員報告有四○六六人選擇退伍，創下歷年最高數字；好男不當兵？古有明訓，不過這些志願役兵員入伍時選志願役，不是短役期義務役，可是各自意願，怎麼服役才一會兒就選擇提前退伍？當年保家衛國的雄心壯志怎麼這麼快就消失了？

脫下軍服的決定不好下，他們當然知道必須承受社會可能是負面的眼光，只能當少爺兵，怕吃苦；另個實質的影響是「賠錢」吐還薪水，老實說，當年選擇志願役多少有薪水高的因素，就算最低階的二兵，月薪也在三萬五以上，士官長可望領六萬，這還沒計入名目繁多的加給；如果不服志願役，待在社會應該拿不到這薪資。

為什麼退？怕打仗是原因之一，離開軍中可能錢較少，但自由得多，不去拼刺刀相對也較安全；選擇退伍另個理由，是兩岸情勢越來越緊張；以前老共是渡海從西部登陸，東部相對安全；但老共前一波環台軍演，航母穿過島鏈開進太平洋，可以從東部登陸打到西部，整個戰爭態勢改變了。

最近，莫斯科豎立許多面「禁止遙控飛機」的告示牌，推測可能與傳聞烏克蘭將以遙控飛機刺殺俄羅斯總統普丁有關，豎告示牌的用意當然是你來我就打；這顯示現代戰爭型態是科技、高來高去，沒有肉搏、巷戰、拼刺刀、刺槍術那套老東西，可是提前退伍的志願役軍人還是訓練陳年戰法，阿兵哥當然會問練這些幹嘛？根本看不到敵人嘛！

老美不斷營造開打氣氛其實只為圖利自己。台灣毫不掩飾親美，或許在國際局勢、弱國地位不得不然，老美也順勢指定推銷許多軍火給台灣；需要強調：這些軍火是美國高價要賣，不是台灣評估需要的，因此，台灣想要的例如戰機，美國不但漲價出售，交貨還一拖再拖；護衛艦也一樣，通常賣些將屆末效期、快淘汰的老東西，這些東西其實戰力有限。

拿什麼打？怎麼打？志願役的阿兵哥當然會想；部隊轉一圈，當然動念不如歸去。

志願役 戰爭 國防部

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