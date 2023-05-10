國防部令手機裝設MDM 當事人須到場並全程錄影
國軍部隊為官兵手機裝設國軍行動裝置管理系統（MDM），屢傳私密影像外洩疑慮，國防部下令各單位執行MDM安裝時，當事人需全程到場，全程錄影存證。
陸軍男女軍官親密影片外流，當事者提告追查流出管道，軍方內部推測，不排除是男軍官營內灌錄MDM程式時洩漏，詳細案情交由警方調查。
官兵攜帶手機入營須依規定安裝國軍行動裝置管理系統，營門衛哨得要求人員出示手機查驗。MDM是由部隊指派特定人員收集手機，統一裝設，灌錄MDM每隻手機約需10分鐘，裝好後再發還持有者。
國防部表示，已修訂國軍行動裝置管理系統標準安裝程序，要求各單位執行MDM安裝時，當事人需全程到場，並運用既有具監視系統或機動式攝錄設備的場域，採全程錄影存查。
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