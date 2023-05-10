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傘兵秦良丰重生 履約返院謝醫護
陸軍航特部下士秦良丰5年前跳傘意外，從1300英呎高空墜地，在台中童綜合醫院搶救後奇蹟生還，當年他承諾「好一點就回來看大家」。昨天他實現約定返院，從輪椅走上舞台感謝醫護救命之恩。他說，百感交集也很感動，可以清醒回來看大家「滿新奇的」。
到童綜合醫院前，秦良丰由父親秦天人陪同，先到醫院附近梧棲浩天宮拜媽祖。秦良丰在童醫院治療40多天，父親每天拜求媽祖，保佑兒子恢復健康，現在如願，秦良丰昨首次向媽祖致謝。
「回醫院很感動，感動我自己可以回來。」秦良丰說，一切要感謝從鬼門關把他救回的人員，不然自己現在不知在哪裡，所以一定要回來感謝；現在身體出力有明顯進步，要練習生活自主功能，可自己上下床後，再練習走路。秦良丰還感謝家人一路陪伴，「家人的心理壓力一定最大。」
5月12日是護師節，童醫院昨舉辦「向醫護致意──陸軍航特部傘兵秦良丰感恩巡禮」活動，在眾人攙扶下，秦良丰一步步緩慢走上台，展現復健成果，並表達感謝醫護救命之恩。
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