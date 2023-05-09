國防部：台美戰備彈藥儲備議題溝通順暢

國防部發言人孫立方今天表示，台美針對戰備彈藥儲備議題，協調非常密切、順暢，持續在進行，外傳卡關，不是事實。

國軍第一批志願接受教育召集的女性後備軍人，今天在桃園八德地區地區實施城鎮戰操練，孫立方表示，透過今天教召訓練，整個訓練過程包括男女共同施訓，這個場合不會看到藍波，但不管是男性或第一梯次女性官士兵，他們願花費時間重新回到軍中來接受教育訓練，這點對確保國家全，展現國人全民國防意志來保護國的概念，是非重要的。

而對外傳台美對戰備彈藥儲備因彈種與緊急使用定義各有主張而卡關，孫立方表示，台美是根據2023美國國防授權法案延伸，主要是針對區域緊急的彈藥庫存作研討，包括含緊急定義、彈種、運輸時間與地點。台美之間針對這方面工作協調非常密切、順暢，持續在進行，對所謂卡關的說法，並不是事實。