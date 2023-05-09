國軍第一批女性教召打城鎮戰 喊入伍保家衛國

國軍第一批志願接受教育召集的女性後備軍人，今天在桃園八德地區地區實施城鎮戰操練，隨戰鬥支援連部隊在巷弄中奔跑出槍，模擬為後續開到的大部隊搶佔地形。參訓的女兵表示訓練精實，有人過去服役時鮮少在室外操課，這回5天都在野外接受訓練。

後備指揮部在現場發出新聞稿，喊出「自已國家自己救」、「愛國愛家不分性別」「守鄉守土人人有責」等口號；綜觀烏俄戰爭，烏國人民志願投入保衛國土行列，其抗敵決心，殊值效法，尤其近年中共對我武力威脅俱增，全體國民應深植「愛國愛家不分性別、守鄉守土人人有責」的信念；後備指揮部表示歡迎符合志願參加召集資格的後備軍人報名參訓，讓保家衛國不再只是口號，而是實際付諸行動。

這批14位女性後備軍人經志願報名參訓後，由部隊檢核選出，都屬後勤兵科，編入桃園後備指揮部城鄉守備旅步兵二營戰支連，部署在八德瑞泰里一帶。操演想定是敵軍自觀音海岸登陸後向桃園龍潭推進，戰支連為其他步兵連先行搶佔城鎮要點，順利我軍部隊通過。

實兵實裝的男女官兵在後備部隊女性教官指揮官，在巷弄、公園間躍進，實施地形要點搶佔、敵機臨空、砲擊與毒氣等戰備科目，操作雖然簡單，卻是國軍從事城鎮戰準備的重要宣示，現場吸引不少外媒採訪。

這是女性後備軍人參與教召第一梯次，軍方特別安排設置在里民活動中心的女性住宿區，除有24小時監控設施與軍用露天開設的沐浴設備外，還特別為官兵特別採購座艙式的個人帳篷，裝備並非軍用制式，而是特別為這次操演另外採購試用。地上通舖的住房有小梳妝台，提供梳畫所需。

後備指揮部表示，配合「後備軍人召集獎金核發及志願參加召集辦法」的施行，自今(112)年起，女性後備軍人採不分軍種、階級及專長統一收訓，依志願申請參加14天或5至7天教育召集。考量女性首次參加教召訓練，且今年仍屬試行階段，安排5至7天的召訓梯次，藉實際參訓驗證女性後備軍人教召相關配套措施。

退伍10年的女性醫務士劉昭逸受訪說，她報名召訓是為重溫部隊時光，其實她過去服役時沒有在野外操課經驗，因此初到部隊還不太習慣，幸而部隊幹部輔導。