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影／首批女性教召實施無性別區分作戰計劃演練

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
「首梯女性後備軍人志願教召訓練」昨天報到，確保女性召員安全，接訓單位編組現役女性幹部，協助女性召員生活管理及照顧，在舍營及衛浴等方面設置女性專用區，使用單人露宿帳。記者林俊良／攝影
「首梯女性後備軍人志願教召訓練」昨天報到，確保女性召員安全，接訓單位編組現役女性幹部，協助女性召員生活管理及照顧，在舍營及衛浴等方面設置女性專用區，使用單人露宿帳。記者林俊良／攝影

配合「後備軍人召集獎金核發及志願參加召集辦法」之施行，國軍今(112)年起，女性後備軍人採不分軍種、階級及專長統一收訓，依志願申請參加14天或5至7天教育召集，考量女性首次參加教召訓練，且今年仍屬試行階段，安排5至7天的召訓梯次，藉實際參訓驗證女性後備軍人教召相關配套措施，以利逐次精進後續執行方式。

首梯14位女性後備軍人已於昨日報到，志願參與為期5日教召訓練。教召員已完成各類專長鑑定、連隊編成及專長複訓，施訓無性別區分，預於5月12日結訓。

今天訓練邁入第二天課程，實施「作戰計畫演練：5公里行軍暨戰鬥間各種狀況處置」課程，在部隊受領任務後，隨即以戰術行軍方式進入戰術位置，過程中演練占領地形要點、敵機臨空、砲擊及毒氣等狀況處置。使召員熟稔戰場環境，確實瞭解自身所負任務，全程依計畫發布想定狀況採「實兵、實裝」方式磨練幹部命令下達及指揮參謀作業能力，也讓召員透過演練，強化各項戰鬥技能。

此外，為利召訓任務遂行，確保女性召員安全，接訓單位編組現役女性幹部，協助女性召員生活管理及照顧，同時在舍營及衛浴等方面設置女性專用區，包括更衣、盥洗及就寢均能保有隱私，另在生活區派駐女性安全士官、加裝監控系統等強化安全作為。

「首梯女性後備軍人志願教召訓練」昨天報到，確保女性召員安全，接訓單位編組現役女性幹部，協助女性召員生活管理及照顧，部分女性召員自備清潔保養用品。記者林俊良／攝影
「首梯女性後備軍人志願教召訓練」昨天報到，確保女性召員安全，接訓單位編組現役女性幹部，協助女性召員生活管理及照顧，部分女性召員自備清潔保養用品。記者林俊良／攝影
首梯14位女性後備軍人已於昨日報到，此外，為利召訓任務遂行，確保女性召員安全，接訓單位編組現役女性幹部，協助女性召員生活管理及照顧，同時在舍營及衛浴等方面設置女性專用區，包括更衣、盥洗及就寢均能保有隱私。記者林俊良／攝影
首梯14位女性後備軍人已於昨日報到，此外，為利召訓任務遂行，確保女性召員安全，接訓單位編組現役女性幹部，協助女性召員生活管理及照顧，同時在舍營及衛浴等方面設置女性專用區，包括更衣、盥洗及就寢均能保有隱私。記者林俊良／攝影
首梯14位女性後備軍今天訓練邁入第二天課程，實施「作戰計畫演練：5公里行軍暨戰鬥間各種狀況處置」課程，在部隊受領任務後，隨即以戰術行軍方式進入戰術，以「實兵、實裝」方式磨練幹部命令下達及指揮參謀作業能力，強化各項戰鬥技能。記者林俊良／攝影
首梯14位女性後備軍今天訓練邁入第二天課程，實施「作戰計畫演練：5公里行軍暨戰鬥間各種狀況處置」課程，在部隊受領任務後，隨即以戰術行軍方式進入戰術，以「實兵、實裝」方式磨練幹部命令下達及指揮參謀作業能力，強化各項戰鬥技能。記者林俊良／攝影
首梯14位女性後備軍今天訓練邁入第二天課程，實施「作戰計畫演練：5公里行軍暨戰鬥間各種狀況處置」課程，在部隊受領任務後，隨即以戰術行軍方式進入戰術，以「實兵、實裝」方式磨練幹部命令下達及指揮參謀作業能力，強化各項戰鬥技能。記者林俊良／攝影
首梯14位女性後備軍今天訓練邁入第二天課程，實施「作戰計畫演練：5公里行軍暨戰鬥間各種狀況處置」課程，在部隊受領任務後，隨即以戰術行軍方式進入戰術，以「實兵、實裝」方式磨練幹部命令下達及指揮參謀作業能力，強化各項戰鬥技能。記者林俊良／攝影
「首梯女性後備軍人志願教召訓練」昨天報到，確保女性召員安全，接訓單位編組現役女性幹部，協助女性召員生活管理及照顧，同時在舍營及衛浴等方面設置女性專用區，包括更衣、盥洗及就寢均能保有隱私。記者林俊良／攝影
「首梯女性後備軍人志願教召訓練」昨天報到，確保女性召員安全，接訓單位編組現役女性幹部，協助女性召員生活管理及照顧，同時在舍營及衛浴等方面設置女性專用區，包括更衣、盥洗及就寢均能保有隱私。記者林俊良／攝影
首梯14位女性後備軍今天訓練邁入第二天課程，實施「作戰計畫演練：5公里行軍暨戰鬥間各種狀況處置」課程，在部隊受領任務後，隨即以戰術行軍方式進入戰術，以「實兵、實裝」方式磨練幹部命令下達及指揮參謀作業能力，強化各項戰鬥技能。記者林俊良／攝影
首梯14位女性後備軍今天訓練邁入第二天課程，實施「作戰計畫演練：5公里行軍暨戰鬥間各種狀況處置」課程，在部隊受領任務後，隨即以戰術行軍方式進入戰術，以「實兵、實裝」方式磨練幹部命令下達及指揮參謀作業能力，強化各項戰鬥技能。記者林俊良／攝影
首梯14位女性後備軍今天訓練邁入第二天課程，實施「作戰計畫演練：5公里行軍暨戰鬥間各種狀況處置」課程，在部隊受領任務後，隨即以戰術行軍方式進入戰術，以「實兵、實裝」方式磨練幹部命令下達及指揮參謀作業能力，強化各項戰鬥技能。記者林俊良／攝影
首梯14位女性後備軍今天訓練邁入第二天課程，實施「作戰計畫演練：5公里行軍暨戰鬥間各種狀況處置」課程，在部隊受領任務後，隨即以戰術行軍方式進入戰術，以「實兵、實裝」方式磨練幹部命令下達及指揮參謀作業能力，強化各項戰鬥技能。記者林俊良／攝影
首梯14位女性後備軍人已於昨日報到，此外，為利召訓任務遂行，確保女性召員安全，接訓單位編組現役女性幹部，協助女性召員生活管理及照顧，同時在舍營及衛浴等方面設置女性專用區，包括更衣、盥洗及就寢均能保有隱私。記者林俊良／攝影
首梯14位女性後備軍人已於昨日報到，此外，為利召訓任務遂行，確保女性召員安全，接訓單位編組現役女性幹部，協助女性召員生活管理及照顧，同時在舍營及衛浴等方面設置女性專用區，包括更衣、盥洗及就寢均能保有隱私。記者林俊良／攝影
首梯14位女性後備軍今天訓練邁入第二天課程，實施「作戰計畫演練：5公里行軍暨戰鬥間各種狀況處置」課程，在部隊受領任務後，隨即以戰術行軍方式進入戰術，以「實兵、實裝」方式磨練幹部命令下達及指揮參謀作業能力，強化各項戰鬥技能。記者林俊良／攝影
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首梯14位女性後備軍人已於昨日報到，志願參與為期5日教召訓練以無性別區分實施，預於5月12日結訓。今天訓練邁入第二天課程，實施「作戰計畫演練：5公里行軍暨戰鬥間各種狀況處置」課程，在部隊受領任務後，隨即以戰術行軍方式進入戰術位置，過程中演練占領地形要點、敵機臨空、砲擊及毒氣等狀況處置。使召員熟稔戰場環境，確實瞭解自身所負任務，全程依計畫發布想定狀況,採「實兵、實裝」方式磨練幹部命令下達及指揮參謀作業能力，也讓召員透過演練，強化各項戰鬥技能。記者林俊良／攝影
首梯14位女性後備軍人已於昨日報到，志願參與為期5日教召訓練以無性別區分實施，預於5月12日結訓。今天訓練邁入第二天課程，實施「作戰計畫演練：5公里行軍暨戰鬥間各種狀況處置」課程，在部隊受領任務後，隨即以戰術行軍方式進入戰術位置，過程中演練占領地形要點、敵機臨空、砲擊及毒氣等狀況處置。使召員熟稔戰場環境，確實瞭解自身所負任務，全程依計畫發布想定狀況,採「實兵、實裝」方式磨練幹部命令下達及指揮參謀作業能力，也讓召員透過演練，強化各項戰鬥技能。記者林俊良／攝影
首梯14位女性後備軍今天訓練邁入第二天課程，實施「作戰計畫演練：5公里行軍暨戰鬥間各種狀況處置」課程，在部隊受領任務後，隨即以戰術行軍方式進入戰術，以「實兵、實裝」方式磨練幹部命令下達及指揮參謀作業能力，強化各項戰鬥技能。記者林俊良／攝影
首梯14位女性後備軍今天訓練邁入第二天課程，實施「作戰計畫演練：5公里行軍暨戰鬥間各種狀況處置」課程，在部隊受領任務後，隨即以戰術行軍方式進入戰術，以「實兵、實裝」方式磨練幹部命令下達及指揮參謀作業能力，強化各項戰鬥技能。記者林俊良／攝影
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首梯14位女性後備軍今天訓練邁入第二天課程，實施「作戰計畫演練：5公里行軍暨戰鬥間各種狀況處置」課程，在部隊受領任務後，隨即以戰術行軍方式進入戰術，以「實兵、實裝」方式磨練幹部命令下達及指揮參謀作業能力，強化各項戰鬥技能。記者林俊良／攝影

軍人 教召 幹部

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