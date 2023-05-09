女性後備軍人首度教召覆練城鎮戰 當地美女里長喊熱血

國軍第一批接受教育召集的女性後備軍人，今天在桃園八德地區實施操練，部隊進駐城鎮，在巷弄公園實施戰備訓練。當地瑞泰里里長李秀雯表示，軍方行動受到里民歡迎和支持。

有14名女性官兵參與這項教召。後備指揮部表示，配合「後備軍人召集獎金核發及志願參加召集辦法」的施行，自今(112)年起，女性後備軍人採不分軍種、階級及專長統一收訓，依志願申請參加14天或5至7天教育召集。考量女性首次參加教召訓練，且今年仍屬試行階段，安排5至7天的召訓梯次，藉實際參訓驗證女性後備軍人教召相關配套措施，以利精進後續執行方式。

李秀雯表示，瑞泰里活動空間足够部隊實施訓練，尤其這次是指標性的首度女性教召訓練，地方的支持特别有意義。

對後備部隊在城鎮巷弄間實施戰備訓練，會否造成里民對當前局勢感到緊張？李秀雯說，有機會爲台灣效勞是很好的事，這樣的開始會讓很多熱血青年投入這樣的工作，里民也很支持。她認為，現在部隊比較生活化，外出操練不會讓民眾覺得嚴肅緊張。

她說，部隊已在當地操演多日，里民都很配合，因為難得，民眾都覺很棒。