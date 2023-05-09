【專家之眼】該哭還是笑？美援台5億美元武器

據外媒報導，美國拜登政府將比照援助烏克蘭模式，以總統撥款權直接供應價值5億美元的武器援助給台灣。國內有人為此呼籲美國給我們需要的武器，也有人評估武器品項將以飛彈援助為主。但仔細分析起來，國人不必高興太早，這新聞此時出現有點奇怪，也要看他給我們什麼。

說時間點奇怪，是因為這消息若非美方故意放出，想跟中共交易某些事，短期內也不會發生。原因是美國最近一直在營造欲與中共軍事外交對談氛圍；國家情報總監也才說，他們評估習近平仍傾向以和平方式統一台灣。既然如此，台海情勢相對和緩，但烏克蘭卻正準備展開春季反攻，軍火需求孔急，未來消耗更是劇烈。美國已經為此延後了交付我軍購武器的時間，現在卻說可以把庫存武器給我們，未免奇怪。

其次，即便美國願突破重重困難提供武器，我們能獲得想要項目的機率也不高。對多數台人來說，台海萬一開打，自是希望離家越遠越好，那軍購武器就該是先進戰機軍艦；但美國的諸多考量，目前卻是打算把台灣變成刺蝟島，甚至是城鎮巷戰。那提供武器方向是拿更多飛彈地雷給我們。

或有人認為，武器多多益善，不拿白不拿。但必須知道，資源是有限的。如果不是我們需要的武器，卻要搭配周邊商品一起買，或者是訓練使用，軍人花時間訓練了，後面能不繼續買嗎？

而美國任何援助，都有多重目的。不少人僅看到美援目的在將來：如果中共犯台，我們便能將中共解放軍如同現在的俄軍，拖入持久消耗戰泥淖中。但除此外，參考過去美援經驗，也能推知軍援現在可以幫助美國消耗庫存武器、增加軍火商收入；而受援國因此慣用美式軍火，亦可刺激對美武器需求。放在台灣早已使用美式武器，目前卻有優先購買精準彈藥還是機艦載台爭論的脈絡裡，可推想美國給的武器甚至會附配套生產買賣，那就可能會排擠我方對先進戰機軍艦採購考量，乃至於扼殺我國防工業的真正發展。

之所以強調真正發展，是因為蔡政府一直強調國防工業自主性，前陣子府內高層甚至談到美國國防產業來台，主要在尋求高品質、安全的供應鏈，並爭取台灣相關軍工產業合作，引發炒股質疑。總統府自辯說，相關產業在股市等國內外投資市場受到注目，是以產業市場發展情形為印證，而這些趨勢奠基於台灣近年推動國防自主及太空產業的努力，而產業有發展機會，都是好事。

但我們好不容易建立的產業，應該要首先滿足我們的重要需求，而不致被排擠才是。蔡政府似乎在說，美台合作有助於台國防自主。但美阻止我研製雄三飛彈殷鑒不遠，台灣多拿美國武器，以後還可能不用再跟美國買了嗎？美國軍火商當然不是傻瓜。他們前次來台原因，可以看今年初由美國軍工企業組成的國防工業協會（National Defense Industrial Association）一份《Vital Signs 2023》報告指出，美國軍工產業產能目前並不足以應付大國競爭需求。

這與美國製造業外移等趨勢有關。過去美國軍工產業部分零組件，來自於中國大陸。說的誇張一點，以前甚至連美軍軍靴都有中國製造的影子。現在美中展開激烈競爭，美國軍工產業要重組供應鏈，自然轉向讓台灣供應商分一杯羹。但這樣的模式，能否讓我們達到自主程度？國人可以自己評估一下。

我們歡迎武器運台。但在此事上，希望不是別人交易的籌碼。而送禮要送到人心坎裡，希望美國能多尊重我國民意願，形成雙贏格局才好。