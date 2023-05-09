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邱國正：美5億美元軍援 是額外補償軍購延宕

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
國防部長邱國正。圖／聯合報系資料照片
國防部長邱國正。圖／聯合報系資料照片

美國拜登政府規畫比照對烏克蘭援助的緊急授權，軍援五億美元給台灣，國防部邱國正昨在立法院外交及國防委員會答詢表示，這五億美元是額外的，彌補軍購延宕所造成的漏洞。

該委員會昨審查軍人撫卹條例部分條文修正草案，邀請邱國正等人列席備詢。國民黨立委江啟臣質詢，烏克蘭日前聲稱用「愛國者」飛彈防禦系統擊落一枚俄羅斯極音速飛彈，這個愛國者系統是否為國軍使用的愛國者系統？國防部戰略規劃司長李世強說，「不是，那是愛三增程型」。

江啟臣進一步詢問，軍方有沒有要加購？台灣何時會有這款武器？李世強指出，已列入加購的部分，可能要到二○二七年以後才有。

江啟臣表示，中國也有極音速飛彈，國軍目前雖然有列在武器採購清單上，但尚未取得；拜登政府有意比照烏克蘭模式軍援台灣 ，美國有在跟我們談了嗎？有無包含愛國者增程型飛彈？

邱國正說，已經在談了，但此款愛國者飛彈沒有在裡面，並說明美國的五億元軍援是針對過去軍購案有延宕或延銷的，要以現貨優先彌補給台灣。他表示，這個通過後，在軍購中一直延宕或沒有給的，經過雙方審認確定後，可把美國現有的武器裝備，符合台灣需要的，先把它移過來；移過來的也不會去扣軍購經費，五億元是額外的，「軍購延宕所造成的漏洞，美方做出補償」。

民進黨立委劉世芳質詢，軍援包含哪些項目，有包括飛彈嗎？國防部戰略司司長李世強回應，在物品方面是美國的戰備物品，服務方面則是訓練和交流。

至於美國民主黨眾議員莫頓（Seth Moulton）近日在智庫研討會再度提出「應該讓中國清楚知道，如果你要入侵台灣，我們就要炸掉台積電」的想法，邱國正受訪時則說，任何人要炸毀我國任何一項設施，就已逾越我方防衛規範，國軍守土有責，不會讓這種事情發生，「哪一個講要炸這個、炸那個，我們國軍怎麼會容許這種狀況呢？」

媒體追問，中國無人機如果進到我國領空將視為「第一擊」，軍方是否會將無人機打下來？邱國正說，當初講過了，國軍有一個範圍，共軍一再來，當然維護主權，不要太逾越了；任何的航空器、航海器，不管是有人或無人，有實體的，「我們有我們的處理方法」。

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